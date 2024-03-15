Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

16 марта 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

В результате атаки дрона пострадали 5 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась», — написал Гладков в telegram-канале. По его словам, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, заявил губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась», — написал Гладков в telegram-канале. По его словам, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, заявил губернатор.