15 марта 2024

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

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Клипарт. Магнитогорск, квадрокоптер,  дрон
В результате атаки дрона пострадали 5 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась», — написал Гладков в telegram-канале. По его словам, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, заявил губернатор.

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В Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась», — написал Гладков в telegram-канале. По его словам, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, заявил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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