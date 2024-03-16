Николай Соболев заявил, что исключение из реестра стало радостной новостью для него Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Блогер Николай Соболев рассказал о бурных эмоциях после того, как с него сняли статус иноагента. Он снял в свой telegram-канал видеосообщение, на котором расплакался.

«Это невероятная новость для меня. Я открою секрет, что узнал об этом чуть раньше, в среду, когда меня вызвали в Минюст», — рассказал Николай Соболев в своем telegram-канале. В видеосообщении он показал, как расплакался после решения Минюста. По его словам, в первые часы к нему на телефон приходило много сообщений с поздравлениями.

Соболев перестал быть иногаентом 16 марта. Он попал в реестр из-за того, что высказывался против граждан РФ и спецоперации России, поддерживая Украину. В пятницу Минюст посчитал, что Соболев утратил признаки иностранного агента.