Блогер Соболев расплакался после новости о снятии статуса иноагента. Видео

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, соболев николай
Николай Соболев заявил, что исключение из реестра стало радостной новостью для него Фото:
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Иноагенты РФ

Блогер Николай Соболев рассказал о бурных эмоциях после того, как с него сняли статус иноагента. Он снял в свой telegram-канал видеосообщение, на котором расплакался.

«Это невероятная новость для меня. Я открою секрет, что узнал об этом чуть раньше, в среду, когда меня вызвали в Минюст», — рассказал Николай Соболев в своем telegram-канале. В видеосообщении он показал, как расплакался после решения Минюста. По его словам, в первые часы к нему на телефон приходило много сообщений с поздравлениями.

Соболев перестал быть иногаентом 16 марта. Он попал в реестр из-за того, что высказывался против граждан РФ и спецоперации России, поддерживая Украину. В пятницу Минюст посчитал, что Соболев утратил признаки иностранного агента.

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Блогер Николай Соболев рассказал о бурных эмоциях после того, как с него сняли статус иноагента. Он снял в свой telegram-канал видеосообщение, на котором расплакался. «Это невероятная новость для меня. Я открою секрет, что узнал об этом чуть раньше, в среду, когда меня вызвали в Минюст», — рассказал Николай Соболев в своем telegram-канале. В видеосообщении он показал, как расплакался после решения Минюста. По его словам, в первые часы к нему на телефон приходило много сообщений с поздравлениями. Соболев перестал быть иногаентом 16 марта. Он попал в реестр из-за того, что высказывался против граждан РФ и спецоперации России, поддерживая Украину. В пятницу Минюст посчитал, что Соболев утратил признаки иностранного агента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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