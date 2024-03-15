В течение дня глава Тюмени Руслан Кухарук намерен оценить работу избирательных площадок города. На участке, где он отдал свой голос на выборах президента РФ, Кухарук пообщался с волонтерами, которые агитируют голосовать за дизайн-проекты благоустройства, передает с места корреспондент URA.RU.
«Накануне по всей России было большое количество желающих проголосовать за дизайн-проект, были некоторые трудности, результат не сразу обновлялся. Сегодня волонтеры показали, что все работает как надо», — передает корреспондент URA.RU слова Кухарука.
После общения с волонтерами глава Тюмени попробовал выпечку, которую предлагают горожанам на избирательном участке. В ближайшие часы он намерен оценить атмосферу и на других участках. «Вместе с родителями приходят ребята, есть атмосфера праздника, это главное», — отметил Кухарук.
Участки для голосования будут открыты в Тюмени до 20:00. Все подробности второго дня выборов президента РФ в Тюмени URA.RU расскажет в трансляции.
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