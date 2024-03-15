15 марта 2024

Глава Тюмени оценит работу избирательных площадок города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук. Тюмень
На участке Руслан Кухарук пообщался с волонтерами и попробовал блины Фото:

В течение дня глава Тюмени Руслан Кухарук намерен оценить работу избирательных площадок города. На участке, где он отдал свой голос на выборах президента РФ, Кухарук пообщался с волонтерами, которые агитируют голосовать за дизайн-проекты благоустройства, передает с места корреспондент URA.RU.

«Накануне по всей России было большое количество желающих проголосовать за дизайн-проект, были некоторые трудности, результат не сразу обновлялся. Сегодня волонтеры показали, что все работает как надо», — передает корреспондент URA.RU слова Кухарука.

После общения с волонтерами глава Тюмени попробовал выпечку, которую предлагают горожанам на избирательном участке. В ближайшие часы он намерен оценить атмосферу и на других участках. «Вместе с родителями приходят ребята, есть атмосфера праздника, это главное», — отметил Кухарук.

Участки для голосования будут открыты в Тюмени до 20:00. Все подробности второго дня выборов президента РФ в Тюмени URA.RU расскажет в трансляции.

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В течение дня глава Тюмени Руслан Кухарук намерен оценить работу избирательных площадок города. На участке, где он отдал свой голос на выборах президента РФ, Кухарук пообщался с волонтерами, которые агитируют голосовать за дизайн-проекты благоустройства, передает с места корреспондент URA.RU. «Накануне по всей России было большое количество желающих проголосовать за дизайн-проект, были некоторые трудности, результат не сразу обновлялся. Сегодня волонтеры показали, что все работает как надо», — передает корреспондент URA.RU слова Кухарука. После общения с волонтерами глава Тюмени попробовал выпечку, которую предлагают горожанам на избирательном участке. В ближайшие часы он намерен оценить атмосферу и на других участках. «Вместе с родителями приходят ребята, есть атмосфера праздника, это главное», — отметил Кухарук. Участки для голосования будут открыты в Тюмени до 20:00. Все подробности второго дня выборов президента РФ в Тюмени URA.RU расскажет в трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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