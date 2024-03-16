Шойгу показали, как «Ланцет» поражает немецкую артустановку. Видео

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Южная группировка ВС РФ с помощью «Ланцета» поразила немецкую Panzerhaubitze 2000 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на видео увидел работу барражирующего боеприпаса «Ланцет». Именно он поразил немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России.

«Поражение немецкой Panzerhaubitze 2000 Южной группировкой войск. Нанесли поражение „Ланцетом“, видим возгорание орудия», — передает ведомство слова начальника штаба Объединенной группировки войск генерал-полковника Алексея Кима. Он докладывал Шойгу о работе боеприпаса во время совещания в штабе группировки. Отмечается, что в результате ВСУ несут существенные потери в живой силе и технике.

Ранее журналист Владимир Соловьев и telegram-канал Mash сообщили, что «Ланцет» на фронте спецоперации ликвидировал шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Она считается самым точным и современным оружием НАТО.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на видео увидел работу барражирующего боеприпаса «Ланцет». Именно он поразил немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России. «Поражение немецкой Panzerhaubitze 2000 Южной группировкой войск. Нанесли поражение „Ланцетом“, видим возгорание орудия», — передает ведомство слова начальника штаба Объединенной группировки войск генерал-полковника Алексея Кима. Он докладывал Шойгу о работе боеприпаса во время совещания в штабе группировки. Отмечается, что в результате ВСУ несут существенные потери в живой силе и технике. Ранее журналист Владимир Соловьев и telegram-канал Mash сообщили, что «Ланцет» на фронте спецоперации ликвидировал шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Она считается самым точным и современным оружием НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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