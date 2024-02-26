Армия РФ впервые уничтожила САУ Archer на Украине

Mash: российская армия впервые уничтожила САУ Archer в зоне СВО
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САУ Archer. stock, stock, САУ Archer, арчер
Владимир Соловьев назвал САУ Archer современной установкой НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие впервые за время спецоперации уничтожили шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Об этом сообщили telegram-канал Mash и журналист Владимир Соловьев.

«Российские войска впервые уничтожили „Ланцетом“ шведскую САУ Archer, которая считается самым современным, скорострельным и точным орудием НАТО», — сообщил Mash. Авторы канала отметили, что первое боевое применение шведских самоходных артиллерийских установок произошло во время вооруженного конфликта на Украине.

Соловьев также сообщил о ликвидировании САУ Archer. Он в своем telegram-канале подчеркнул, что это самая современная самоходная артиллерийская установка НАТО.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее Соловьев сообщил, что российские военные впервые за время спецоперации подбили американский танк Abrams. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».

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Российские военнослужащие впервые за время спецоперации уничтожили шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Об этом сообщили telegram-канал Mash и журналист Владимир Соловьев. «Российские войска впервые уничтожили „Ланцетом“ шведскую САУ Archer, которая считается самым современным, скорострельным и точным орудием НАТО», — сообщил Mash. Авторы канала отметили, что первое боевое применение шведских самоходных артиллерийских установок произошло во время вооруженного конфликта на Украине. Соловьев также сообщил о ликвидировании САУ Archer. Он в своем telegram-канале подчеркнул, что это самая современная самоходная артиллерийская установка НАТО. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее Соловьев сообщил, что российские военные впервые за время спецоперации подбили американский танк Abrams. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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