Армия и оружие Армия РФ впервые уничтожила САУ Archer на Украине Mash: российская армия впервые уничтожила САУ Archer в зоне СВО 26 февраля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 + Владимир Соловьев назвал САУ Archer современной установкой НАТО Фото: Stridsvagn122/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие впервые за время спецоперации уничтожили шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Об этом сообщили telegram-канал Mash и журналист Владимир Соловьев. «Российские войска впервые уничтожили „Ланцетом“ шведскую САУ Archer, которая считается самым современным, скорострельным и точным орудием НАТО», — сообщил Mash. Авторы канала отметили, что первое боевое применение шведских самоходных артиллерийских установок произошло во время вооруженного конфликта на Украине. Соловьев также сообщил о ликвидировании САУ Archer. Он в своем telegram-канале подчеркнул , что это самая современная самоходная артиллерийская установка НАТО. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее Соловьев сообщил, что российские военные впервые за время спецоперации подбили американский танк Abrams. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные». Российские военнослужащие впервые за время спецоперации уничтожили шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Об этом сообщили telegram-канал Mash и журналист Владимир Соловьев. «Российские войска впервые уничтожили „Ланцетом“ шведскую САУ Archer, которая считается самым современным, скорострельным и точным орудием НАТО», — сообщил Mash. Авторы канала отметили, что первое боевое применение шведских самоходных артиллерийских установок произошло во время вооруженного конфликта на Украине. Соловьев также сообщил о ликвидировании САУ Archer. Он в своем telegram-канале подчеркнул, что это самая современная самоходная артиллерийская установка НАТО. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее Соловьев сообщил, что российские военные впервые за время спецоперации подбили американский танк Abrams. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям