Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Точка У» над Белгородской областью

Пресечены попытки атак ВСУ на Курскую и Белгородскую области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

Новые попытки атак на территории России со стороны ВСУ пресечены ночью 16 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ пытались атаковать Курскую и Белгородскую область, в том числе при помощи ракетного комплекса «Точка-У».

«Пресечены попытки… атак c применением беспилотников самолетного типа, ракетного комплекса „Точка-У“ и реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — говорится в сообщении Минобороны . По информации ведомства, над территорией Курской области средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Над территорией Белгородской области — три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У».