Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Точка У» над Белгородской областью

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Пресечены попытки атак ВСУ на Курскую и Белгородскую области Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Новые попытки атак на территории России со стороны ВСУ пресечены ночью 16 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ пытались атаковать Курскую и Белгородскую область, в том числе при помощи ракетного комплекса «Точка-У».

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БПЛА атаковали Курскую и Белгородскую области ночью 16 марта: есть пострадавшие

«Пресечены попытки… атак c применением беспилотников самолетного типа, ракетного комплекса „Точка-У“ и реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — говорится в сообщении Минобороны. По информации ведомства, над территорией Курской области средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Над территорией Белгородской области — три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У».

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Новые попытки атак на территории России со стороны ВСУ пресечены ночью 16 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ пытались атаковать Курскую и Белгородскую область, в том числе при помощи ракетного комплекса «Точка-У». «Пресечены попытки… атак c применением беспилотников самолетного типа, ракетного комплекса „Точка-У“ и реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — говорится в сообщении Минобороны. По информации ведомства, над территорией Курской области средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Над территорией Белгородской области — три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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