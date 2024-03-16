БПЛА атаковали Курскую и Белгородскую области ночью 16 марта: есть пострадавшие

Дрон-камикадзе в Белгородской области атаковал автомобиль Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 16 марта со стороны Украины подверглись атаке Курская и Белгородская области, в Воронеже ввели режим опасности. URA.RU приводит главное о ночных атаках на российские регионы.

Белгородская область

В селе Глотово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате чего машина загорелась. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пятерых пострадавших, в том числе и несовершеннолетнего ребенка доставили в больницу. В 04:35 мск Грайворонском городском округе Белгородской области объявили ракетную опасность. Мэрия Белгорода попросила местных жителей по возможности оставаться дома.

Курская область

По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, силами ПВО РФ уничтожено три беспилотника Вооруженных сил Украины. Атаки произошли в промежутке с полуночи до часу ночи. О пострадавших не сообщается.

Воронежская область

В Воронежской области ввели режим опасности из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. С обращением сохранять спокойствие и перейти в закрытые помещения к жителям обратился губернатор Александр Гусев.

Атаки на этой неделе

В преддверии и начала выборов президента в России ВСУ регулярно начали проводить атаки на приграничную зону. 13 марта Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Тогда Гусев сообщил, что в Воронежской области работала система ПВО. Атака прошла без последствий для гражданских объектов.

Атака десанта Украины на границе России произошла 14 марта. Вооруженные силы Украины пытались пройти на территорию Белгородской области. Диверсантов обнаружили, когда они пытались продвинуться далее села Козинка. Армия России использовала артиллерию и авиацию, также ВС РФ провели дистанционное минирование.

15 марта ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области. Удары были нанесены в городе Каховка и селе Брилевка Алешкинского района

После попыток диверсантов массово проникнуть на приграничные территории президент России Владимир Путин 15 марта провел совещание с Советом безопасности страны. Он поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично доложить о текущей обстановке. А также подчеркнул, что безнаказанными действия ВСУ не останутся.