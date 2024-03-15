15 марта 2024

Тюменский завод ВЗКСМ построит цех в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, стройматериалы, стройка, кирпич
С 1 апреля приступят к строительству нового цеха в Лобне Фото:

Тюменский комбинат стеновых материалов «Винзер», принадлежащий Винзилинскому заводу керамических и стеновых материалов (ВЗКСМ), планирует инвестировать 250 миллионов рублей в строительство цеха в Подмосковье. Об этом рассказал директор предприятия Денис Жалнин.

«Сейчас начинается подготовка к запуску цеха по производству фасадной плитки для навесных систем и искусственного камня в городе Лобня (Московская область). На начальном этапе завод будет выпускать 240 тысяч квадратных метров продукции в год, в перспективе мощность завода планируется нарастить в три раза», — рассказал Жалин РБК Тюмень. На строительство цеха планируют инвестировать 250 миллионов рублей.

По словам директора предприятия, с 1 апреля стартуют строительные работы и монтаж оборудования на площадке нового завода. Его планируют запустить уже к 1 июля.

Исполнительный директор предприятия Ангелина Анищенко рассказывала, что завод ВЗКСМ в прошлом году запустил в производство бетонную плитку. По ее словам, это связано с тем, что благодаря широкой цветовой линейке можно спокойно создать любую задумку архитекторов. Она также отметила, что 50% застройщиков рассматривают именно такую плитку для своих проектов.

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Тюменский комбинат стеновых материалов «Винзер», принадлежащий Винзилинскому заводу керамических и стеновых материалов (ВЗКСМ), планирует инвестировать 250 миллионов рублей в строительство цеха в Подмосковье. Об этом рассказал директор предприятия Денис Жалнин. «Сейчас начинается подготовка к запуску цеха по производству фасадной плитки для навесных систем и искусственного камня в городе Лобня (Московская область). На начальном этапе завод будет выпускать 240 тысяч квадратных метров продукции в год, в перспективе мощность завода планируется нарастить в три раза», — рассказал Жалин РБК Тюмень. На строительство цеха планируют инвестировать 250 миллионов рублей. По словам директора предприятия, с 1 апреля стартуют строительные работы и монтаж оборудования на площадке нового завода. Его планируют запустить уже к 1 июля. Исполнительный директор предприятия Ангелина Анищенко рассказывала, что завод ВЗКСМ в прошлом году запустил в производство бетонную плитку. По ее словам, это связано с тем, что благодаря широкой цветовой линейке можно спокойно создать любую задумку архитекторов. Она также отметила, что 50% застройщиков рассматривают именно такую плитку для своих проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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