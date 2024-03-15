Тюменский завод ВЗКСМ построит цех в Подмосковье

16 марта 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

С 1 апреля приступят к строительству нового цеха в Лобне Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменский комбинат стеновых материалов «Винзер», принадлежащий Винзилинскому заводу керамических и стеновых материалов (ВЗКСМ), планирует инвестировать 250 миллионов рублей в строительство цеха в Подмосковье. Об этом рассказал директор предприятия Денис Жалнин. «Сейчас начинается подготовка к запуску цеха по производству фасадной плитки для навесных систем и искусственного камня в городе Лобня (Московская область). На начальном этапе завод будет выпускать 240 тысяч квадратных метров продукции в год, в перспективе мощность завода планируется нарастить в три раза», — рассказал Жалин РБК Тюмень. На строительство цеха планируют инвестировать 250 миллионов рублей. По словам директора предприятия, с 1 апреля стартуют строительные работы и монтаж оборудования на площадке нового завода. Его планируют запустить уже к 1 июля. Исполнительный директор предприятия Ангелина Анищенко рассказывала, что завод ВЗКСМ в прошлом году запустил в производство бетонную плитку. По ее словам, это связано с тем, что благодаря широкой цветовой линейке можно спокойно создать любую задумку архитекторов. Она также отметила, что 50% застройщиков рассматривают именно такую плитку для своих проектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский комбинат стеновых материалов «Винзер», принадлежащий Винзилинскому заводу керамических и стеновых материалов (ВЗКСМ), планирует инвестировать 250 миллионов рублей в строительство цеха в Подмосковье. Об этом рассказал директор предприятия Денис Жалнин. «Сейчас начинается подготовка к запуску цеха по производству фасадной плитки для навесных систем и искусственного камня в городе Лобня (Московская область). На начальном этапе завод будет выпускать 240 тысяч квадратных метров продукции в год, в перспективе мощность завода планируется нарастить в три раза», — рассказал Жалин РБК Тюмень. На строительство цеха планируют инвестировать 250 миллионов рублей. По словам директора предприятия, с 1 апреля стартуют строительные работы и монтаж оборудования на площадке нового завода. Его планируют запустить уже к 1 июля. Исполнительный директор предприятия Ангелина Анищенко рассказывала, что завод ВЗКСМ в прошлом году запустил в производство бетонную плитку. По ее словам, это связано с тем, что благодаря широкой цветовой линейке можно спокойно создать любую задумку архитекторов. Она также отметила, что 50% застройщиков рассматривают именно такую плитку для своих проектов.