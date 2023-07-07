Тюменский завод начал производить бетонную плитку

Использование бетонной плитки в облицовке стало одним из трендов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени Винзилинский завод керамических стеновых материалов (ВЗКСМ) запустил в производство бетонную плитку. Об этом рассказала журналистам исполнительный директор предприятия Ангелина Анищенко.

«Сейчас 50% застройщиков рассматривают ее для своих проектов. Керамическую плитку выбирают, как для полной облицовки фасада, так и для частичной. Это связано с тем, что благодаря широкой цветовой линейке, а у нас ее более 250 тонов, можно спокойно создать любую задумку архитекторов», — передают слова Ангелины Анищенко в telegram-канале журналисты РБК Тюмень.

Ранее URA.RU писало, что кирпич Винзилинского завода пользовался спросом не только по всей России, но и за рубежом. Компания готовилась к началу поставки экологичных кирпичей в Узбекистан. При этом продукция тюменского предприятия уже продавалась в Казахстане.