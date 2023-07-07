07 июля 2023

Тюменский завод начал производить бетонную плитку

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, тротуарная плитка, благоустройство
Использование бетонной плитки в облицовке стало одним из трендов Фото:

В Тюмени Винзилинский завод керамических стеновых материалов (ВЗКСМ) запустил в производство бетонную плитку. Об этом рассказала журналистам исполнительный директор предприятия Ангелина Анищенко.

«Сейчас 50% застройщиков рассматривают ее для своих проектов. Керамическую плитку выбирают, как для полной облицовки фасада, так и для частичной. Это связано с тем, что благодаря широкой цветовой линейке, а у нас ее более 250 тонов, можно спокойно создать любую задумку архитекторов», — передают слова Ангелины Анищенко в telegram-канале журналисты РБК Тюмень.

Ранее URA.RU писало, что кирпич Винзилинского завода пользовался спросом не только по всей России, но и за рубежом. Компания готовилась к началу поставки экологичных кирпичей в Узбекистан. При этом продукция тюменского предприятия уже продавалась в Казахстане.

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В Тюмени Винзилинский завод керамических стеновых материалов (ВЗКСМ) запустил в производство бетонную плитку. Об этом рассказала журналистам исполнительный директор предприятия Ангелина Анищенко. «Сейчас 50% застройщиков рассматривают ее для своих проектов. Керамическую плитку выбирают, как для полной облицовки фасада, так и для частичной. Это связано с тем, что благодаря широкой цветовой линейке, а у нас ее более 250 тонов, можно спокойно создать любую задумку архитекторов», — передают слова Ангелины Анищенко в telegram-канале журналисты РБК Тюмень. Ранее URA.RU писало, что кирпич Винзилинского завода пользовался спросом не только по всей России, но и за рубежом. Компания готовилась к началу поставки экологичных кирпичей в Узбекистан. При этом продукция тюменского предприятия уже продавалась в Казахстане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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