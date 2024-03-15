Челябинцы выиграли первые суперподарки в викторине на выборах президента

16 марта 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Викторина будет продолжаться до конца выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первые подарки викторины «Всей семьей за Челябинск» распределили в прямом эфире 16 марта. Квартира-студия в ЖК «Ярославский» досталась Анне Шестаковой. Владельцами двух Lada Granta стали Валиджон Тахиров и Эльвира Здорова. «Квартиру оставлю, продавать не будут. У меня четверо детей, когда вырастут — им пригодится», — ответила на телефонный звонок победительница. По словам учительницы Эльвиры Здоровой, она до сих поры ничего кроме книг не выигрывала. Теперь она очень рада появлению собственного авто. Также в прямом эфире определились владельцы 20 смартфонов, столько же ноутбуков, семи телевизоров с диагональю 189 см, четырех стиральных машин с загрузкой 6 кг и 10 холодильников. Чтобы принять участие в викторине, достаточно выполнить семь простых действий. 16 или 17 марта с 08:00 до 20:00 прийти к своему участку для голосования на выборах президента РФ.

Найти волонтеров викторины. Их можно узнать по белым футболкам с красной надписью «Викторина».

Попросить у них купон викторины.

Ответить на простые вопросы, указанные в купоне.

Указать свои контактные данные.

Отдать купон волонтерам, они сами доставят его в студию. В ходе викторин среди жителей Челябинской области с 15 марта и до окончания выборов разыгрываются квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50. На следующий день, 17 марта, счастливчиков определят с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. В понедельник последует перерыв, когда все будут заняты подведением итогов выборов, но 19 марта состоится заключительный розыгрыш: с 17:40 до 18:50. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые подарки викторины «Всей семьей за Челябинск» распределили в прямом эфире 16 марта. Квартира-студия в ЖК «Ярославский» досталась Анне Шестаковой. Владельцами двух Lada Granta стали Валиджон Тахиров и Эльвира Здорова. «Квартиру оставлю, продавать не будут. У меня четверо детей, когда вырастут — им пригодится», — ответила на телефонный звонок победительница. По словам учительницы Эльвиры Здоровой, она до сих поры ничего кроме книг не выигрывала. Теперь она очень рада появлению собственного авто. Также в прямом эфире определились владельцы 20 смартфонов, столько же ноутбуков, семи телевизоров с диагональю 189 см, четырех стиральных машин с загрузкой 6 кг и 10 холодильников. Чтобы принять участие в викторине, достаточно выполнить семь простых действий. В ходе викторин среди жителей Челябинской области с 15 марта и до окончания выборов разыгрываются квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50. На следующий день, 17 марта, счастливчиков определят с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. В понедельник последует перерыв, когда все будут заняты подведением итогов выборов, но 19 марта состоится заключительный розыгрыш: с 17:40 до 18:50.