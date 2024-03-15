Челябинцы выиграли первые суперподарки в викторине на выборах президента

Первые подарки викторины «Всей семьей за Челябинск» распределили в прямом эфире 16 марта. Квартира-студия в ЖК «Ярославский» досталась Анне Шестаковой. Владельцами двух Lada Granta стали Валиджон Тахиров и Эльвира Здорова.
«Квартиру оставлю, продавать не будут. У меня четверо детей, когда вырастут — им пригодится», — ответила на телефонный звонок победительница.
По словам учительницы Эльвиры Здоровой, она до сих поры ничего кроме книг не выигрывала. Теперь она очень рада появлению собственного авто.
Также в прямом эфире определились владельцы 20 смартфонов, столько же ноутбуков, семи телевизоров с диагональю 189 см, четырех стиральных машин с загрузкой 6 кг и 10 холодильников.
Чтобы принять участие в викторине, достаточно выполнить семь простых действий.
- 16 или 17 марта с 08:00 до 20:00 прийти к своему участку для голосования на выборах президента РФ.
- Найти волонтеров викторины. Их можно узнать по белым футболкам с красной надписью «Викторина».
- Попросить у них купон викторины.
- Ответить на простые вопросы, указанные в купоне.
- Указать свои контактные данные.
- Отдать купон волонтерам, они сами доставят его в студию.
В ходе викторин среди жителей Челябинской области с 15 марта и до окончания выборов разыгрываются квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций 16 марта — с 10:30 до 12:30 и с 17:00 до 18:50. На следующий день, 17 марта, счастливчиков определят с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. В понедельник последует перерыв, когда все будут заняты подведением итогов выборов, но 19 марта состоится заключительный розыгрыш: с 17:40 до 18:50.
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