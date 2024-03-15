15 марта 2024

Пермские власти направили миллионы рублей на ремонт музея в Гайнах

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуры львов, находящиеся на реставрации. Екатеринбург, лев, скульптура, реставрация, трещина, реставратор, инструмент, ремонт, оперный театр, дрель, львы
Благодаря нацпроекту «Культура» в Гайнах обновят музей Фото:

В поселке Гайны (Пермский край) капитально отремонтируют краеведческий музей. На эти цели направлено свыше четырех миллионов рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Капитальный ремонт МБУК „Гайнский музей“ на улице Дзержинского, 47. Начальная цена закупки 4 124 797 рублей», — указано в проекте контракта, размещенного на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен произвести ремонт кровли, входной зоны, а также благоустроить территорию музея. Запланирован монтаж новой ограды и укладка бетонных плит вдоль аллеи «Почетные граждане Гайнского района». Срок завершения ремонта — 29 сентября. Возможность обновить музей появилась благодаря национальному проекту «Культура».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение отремонтировать музей памяти Михаила Романова в Ныробе. По мнению главы края, музей сможет привлекать туристов в северные районы Прикамья.

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В поселке Гайны (Пермский край) капитально отремонтируют краеведческий музей. На эти цели направлено свыше четырех миллионов рублей. Об этом говорится в документации тендера. «Капитальный ремонт МБУК „Гайнский музей“ на улице Дзержинского, 47. Начальная цена закупки 4 124 797 рублей», — указано в проекте контракта, размещенного на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик должен произвести ремонт кровли, входной зоны, а также благоустроить территорию музея. Запланирован монтаж новой ограды и укладка бетонных плит вдоль аллеи «Почетные граждане Гайнского района». Срок завершения ремонта — 29 сентября. Возможность обновить музей появилась благодаря национальному проекту «Культура». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение отремонтировать музей памяти Михаила Романова в Ныробе. По мнению главы края, музей сможет привлекать туристов в северные районы Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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