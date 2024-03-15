Первый замгубернатора Алексеев призвал курганцев не верить в судьбу

16 марта 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Первый замглавы региона Алексеев проголосовал на выборах президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев призвал жителей региона не верить в судьбу, а самим выбирать свое будущее и голосовать на выборах президента РФ. Он пришел голосовать на избирательный участок, который находится во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU. «Выборы — это всегда важно. Это та большая возможность, которая у нас есть для того, чтобы показать, чего мы хотим от будущего, и повлиять на это будущее. Потому что часто можно ссылаться на судьбу, но есть случаи и возможности в жизни, когда ты сам выбираешь, чего ты хочешь, как к этому идешь. Выбор — это как раз одна из тех возможностей, когда ты сам можешь повлиять на то, чего ты хочешь от дальнейшего», — сказал Алексеев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков назвал три причины проголосовать на выборах президента РФ. По его словам, это необходимо сделать потому что сейчас идут боевые действия, в истории России переломный период и у каждого есть гражданское право выбора. Первый замгубернатора региона Андрей Алексеев проголосовал на выборах президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Он призвал курганцев не верить в судьбу и самим решать свое будущее, голосуя на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев призвал жителей региона не верить в судьбу, а самим выбирать свое будущее и голосовать на выборах президента РФ. Он пришел голосовать на избирательный участок, который находится во Дворце детского (юношеского) творчества, передает корреспондент URA.RU. «Выборы — это всегда важно. Это та большая возможность, которая у нас есть для того, чтобы показать, чего мы хотим от будущего, и повлиять на это будущее. Потому что часто можно ссылаться на судьбу, но есть случаи и возможности в жизни, когда ты сам выбираешь, чего ты хочешь, как к этому идешь. Выбор — это как раз одна из тех возможностей, когда ты сам можешь повлиять на то, чего ты хочешь от дальнейшего», — сказал Алексеев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков назвал три причины проголосовать на выборах президента РФ. По его словам, это необходимо сделать потому что сейчас идут боевые действия, в истории России переломный период и у каждого есть гражданское право выбора.