ВСУ пытались атаковать НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевске: подробности

На НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевске возник пожар из-за атаки БПЛА Украины

16 марта 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Атаку БПЛА на завод в Новокуйбышевске удалось предотвратить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сызрани и Новокуйбышевске украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. URA.RU рассказывает подробности произошедшего. Утром 16 марта Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ атаковали БПЛА Украины. В результате этого на первом предприятии на установке по переработке нефтепродуктов произошло возгорание. На втором заводе атаку удалось пресечь.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода в Сызрани эвакуирован.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что попытка атаки была пресечена. На данный момент создан оперативный штаб.

В ликвидации последствий принимают участие силовые ведомства и силы МЧС региона. Ответственным ведомствам и службам поручено уделить приоритет охране объектов на территории области, передают «Аргументы и факты». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сызрани и Новокуйбышевске украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. URA.RU рассказывает подробности произошедшего.