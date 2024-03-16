ВСУ пытались атаковать НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевске: подробности

Атаку БПЛА на завод в Новокуйбышевске удалось предотвратить
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Сызрани и Новокуйбышевске украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. URA.RU рассказывает подробности произошедшего.
- Утром 16 марта Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ атаковали БПЛА Украины. В результате этого на первом предприятии на установке по переработке нефтепродуктов произошло возгорание. На втором заводе атаку удалось пресечь.
- Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода в Сызрани эвакуирован.
- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что попытка атаки была пресечена. На данный момент создан оперативный штаб.
- В ликвидации последствий принимают участие силовые ведомства и силы МЧС региона. Ответственным ведомствам и службам поручено уделить приоритет охране объектов на территории области, передают «Аргументы и факты».
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