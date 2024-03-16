ВСУ пытались атаковать НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевске: подробности

На НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевске возник пожар из-за атаки БПЛА Украины
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Атаку БПЛА на завод в Новокуйбышевске удалось предотвратить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сызрани и Новокуйбышевске украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. URA.RU рассказывает подробности произошедшего.

  • Утром 16 марта Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ атаковали БПЛА Украины. В результате этого на первом предприятии на установке по переработке нефтепродуктов произошло возгорание. На втором заводе атаку удалось пресечь.
  • Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода в Сызрани эвакуирован.
  • Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что попытка атаки была пресечена. На данный момент создан оперативный штаб.
  • В ликвидации последствий принимают участие силовые ведомства и силы МЧС региона. Ответственным ведомствам и службам поручено уделить приоритет охране объектов на территории области, передают «Аргументы и факты».

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В Сызрани и Новокуйбышевске украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. URA.RU рассказывает подробности произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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