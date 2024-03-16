В Сызрани загорелся нефтеперерабатывающий завод

16 марта 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

На месте возгорания работают оперативники Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Сызрани произошло возгорание нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщили в сообществе во «Вконтакте» «Город Сызрань». «Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание», — говорится в записи в сообществе . Отмечается, что пострадавших нет, персонал предприятия эвакуирован. В Юго-Западном районе жители услышали сильный хлопок, после этого в многоэтажных домах задрожали стекла. На данный момент на месте работают оперативники, причины пожара устанавливаются. В telegram-канале «Осторожно, новости» утончили, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сызрани произошло возгорание нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщили в сообществе во «Вконтакте» «Город Сызрань». «Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание», — говорится в записи в сообществе. Отмечается, что пострадавших нет, персонал предприятия эвакуирован. В Юго-Западном районе жители услышали сильный хлопок, после этого в многоэтажных домах задрожали стекла. На данный момент на месте работают оперативники, причины пожара устанавливаются. В telegram-канале «Осторожно, новости» утончили, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников.