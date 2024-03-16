В Сызрани загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Сызрани произошло возгорание нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщили в сообществе во «Вконтакте» «Город Сызрань».
«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание», — говорится в записи в
В Юго-Западном районе жители услышали сильный хлопок, после этого в многоэтажных домах задрожали стекла. На данный момент на месте работают оперативники, причины пожара устанавливаются. В telegram-канале «Осторожно, новости» утончили, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников.
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