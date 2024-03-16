В Сызрани загорелся нефтеперерабатывающий завод

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
На месте возгорания работают оперативники Фото:

В Сызрани произошло возгорание нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщили в сообществе во «Вконтакте» «Город Сызрань».

«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание», — говорится в записи в сообществе. Отмечается, что пострадавших нет, персонал предприятия эвакуирован.

В Юго-Западном районе жители услышали сильный хлопок, после этого в многоэтажных домах задрожали стекла. На данный момент на месте работают оперативники, причины пожара устанавливаются. В telegram-канале «Осторожно, новости» утончили, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников.

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В Сызрани произошло возгорание нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщили в сообществе во «Вконтакте» «Город Сызрань». «Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание», — говорится в записи в сообществе. Отмечается, что пострадавших нет, персонал предприятия эвакуирован. В Юго-Западном районе жители услышали сильный хлопок, после этого в многоэтажных домах задрожали стекла. На данный момент на месте работают оперативники, причины пожара устанавливаются. В telegram-канале «Осторожно, новости» утончили, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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