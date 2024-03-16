Два НПЗ в Самарской области подверглись атакам беспилотников ВСУ

16 марта 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Украина при помощи беспилотников атаковала два НПЗ в Самарской области, заявил Дмитрий Азаров (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Дроны Украины атаковали два НПЗ в Самарской области. На месте попадания — пожар. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Беспилотники ВСУ атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов», — рассказал Дмитрий Азаров РИА Новости. Он отметил, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб. До этого местные жители в области сообщали о сильном хлопке. На месте ЧП работают оперативные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дроны Украины атаковали два НПЗ в Самарской области. На месте попадания — пожар. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Беспилотники ВСУ атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов», — рассказал Дмитрий Азаров РИА Новости. Он отметил, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб. До этого местные жители в области сообщали о сильном хлопке. На месте ЧП работают оперативные службы.