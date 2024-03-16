Два НПЗ в Самарской области подверглись атакам беспилотников ВСУ

Украина при помощи беспилотников атаковала два НПЗ в Самарской области, заявил Дмитрий Азаров (архивное фото)
Дроны Украины атаковали два НПЗ в Самарской области. На месте попадания — пожар. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Беспилотники ВСУ атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов», — рассказал Дмитрий Азаров РИА Новости. Он отметил, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.
До этого местные жители в области сообщали о сильном хлопке. На месте ЧП работают оперативные службы.
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