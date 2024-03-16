Два НПЗ в Самарской области подверглись атакам беспилотников ВСУ

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Украина при помощи беспилотников атаковала два НПЗ в Самарской области, заявил Дмитрий Азаров (архивное фото) Фото:

Дроны Украины атаковали два НПЗ в Самарской области. На месте попадания — пожар. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Беспилотники ВСУ атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов», — рассказал Дмитрий Азаров РИА Новости. Он отметил, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

До этого местные жители в области сообщали о сильном хлопке. На месте ЧП работают оперативные службы.

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Дроны Украины атаковали два НПЗ в Самарской области. На месте попадания — пожар. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Беспилотники ВСУ атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов», — рассказал Дмитрий Азаров РИА Новости. Он отметил, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб. До этого местные жители в области сообщали о сильном хлопке. На месте ЧП работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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