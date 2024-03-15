Что известно о тюменке, которая выиграла автомобиль

Гульшат Хайруллина, которая выиграла автомобиль в первый день викторины «Люби свой край», работает в Тюмени мастером маникюра. Об этом сообщает издание 72.ru.
«Гульшат — мастер по маникюру и мама двоих детей. Ее муж сейчас на вахте в другом регионе и еще пока не знает о том, что жена выиграла автомобиль», — передает издание.
Известно, что Хайруллина выиграла автомобиль LADA Granta, ответив правильно на два вопроса в суперигре викторины «Люби свой край». «Все пишут и звонят, поздравляют! Я очень рада! Это мой первый выигрыш!» — передает 72.ru слова победительницы.
Сообщается, что это вторая машина в семье Хайруллиных. Ранее URA.RU рассказало, как увеличить свои шансы на победу в викторине.
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