15 марта 2024

Что известно о тюменке, которая выиграла автомобиль

Тюменка, выигравшая автомобиль на викторине «Люби свой край», растит двоих детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина выиграла автомобиль LADA Granta Фото:

Гульшат Хайруллина, которая выиграла автомобиль в первый день викторины «Люби свой край», работает в Тюмени мастером маникюра. Об этом сообщает издание 72.ru.

«Гульшат — мастер по маникюру и мама двоих детей. Ее муж сейчас на вахте в другом регионе и еще пока не знает о том, что жена выиграла автомобиль», — передает издание.

Известно, что Хайруллина выиграла автомобиль LADA Granta, ответив правильно на два вопроса в суперигре викторины «Люби свой край». «Все пишут и звонят, поздравляют! Я очень рада! Это мой первый выигрыш!» — передает 72.ru слова победительницы.

Сообщается, что это вторая машина в семье Хайруллиных. Ранее URA.RU рассказало, как увеличить свои шансы на победу в викторине.

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Гульшат Хайруллина, которая выиграла автомобиль в первый день викторины «Люби свой край», работает в Тюмени мастером маникюра. Об этом сообщает издание 72.ru. «Гульшат — мастер по маникюру и мама двоих детей. Ее муж сейчас на вахте в другом регионе и еще пока не знает о том, что жена выиграла автомобиль», — передает издание. Известно, что Хайруллина выиграла автомобиль LADA Granta, ответив правильно на два вопроса в суперигре викторины «Люби свой край». «Все пишут и звонят, поздравляют! Я очень рада! Это мой первый выигрыш!» — передает 72.ru слова победительницы. Сообщается, что это вторая машина в семье Хайруллиных. Ранее URA.RU рассказало, как увеличить свои шансы на победу в викторине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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