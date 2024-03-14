Тюменцам открыли секрет, как выиграть квартиру и машину

В Тюмени проходит розыгрыш призов в викторине «Люби свой край»

15 марта 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Один из главных призов в викторине «Люби свой край» — квартира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени стали известны подробности, как увеличить шансы на выигрыш в викторине «Люби свой край». Их узнал корреспондент URA.RU в ходе проведения розыгрыша. «Чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть», — рассказывает корреспондент URA.RU с места проведения розыгрыша. Призы тюменцы получают за участие в первом этапе викторины, попадая за правильные ответы во второй. Узнать, как проходит розыгрыш призов в Тюмени, можно в трансляции URA.RU. Ранее URA.RU писало подробнее о правилах проведения викторины «Люби свой край» фестиваля «Тюменская весна». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени стали известны подробности, как увеличить шансы на выигрыш в викторине «Люби свой край». Их узнал корреспондент URA.RU в ходе проведения розыгрыша. «Чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть», — рассказывает корреспондент URA.RU с места проведения розыгрыша. Призы тюменцы получают за участие в первом этапе викторины, попадая за правильные ответы во второй. Узнать, как проходит розыгрыш призов в Тюмени, можно в трансляции URA.RU. Ранее URA.RU писало подробнее о правилах проведения викторины «Люби свой край» фестиваля «Тюменская весна».