14 марта 2024

Тюменцам открыли секрет, как выиграть квартиру и машину

В Тюмени проходит розыгрыш призов в викторине «Люби свой край»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
Один из главных призов в викторине «Люби свой край» — квартира Фото:

В Тюмени стали известны подробности, как увеличить шансы на выигрыш в викторине «Люби свой край». Их узнал корреспондент URA.RU в ходе проведения розыгрыша.

«Чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть», — рассказывает корреспондент URA.RU с места проведения розыгрыша. Призы тюменцы получают за участие в первом этапе викторины, попадая за правильные ответы во второй.

Узнать, как проходит розыгрыш призов в Тюмени, можно в трансляции URA.RU. Ранее URA.RU писало подробнее о правилах проведения викторины «Люби свой край» фестиваля «Тюменская весна».

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В Тюмени стали известны подробности, как увеличить шансы на выигрыш в викторине «Люби свой край». Их узнал корреспондент URA.RU в ходе проведения розыгрыша. «Чем раньше зарегистрироваться в викторине, тем больше шанс что-то выиграть», — рассказывает корреспондент URA.RU с места проведения розыгрыша. Призы тюменцы получают за участие в первом этапе викторины, попадая за правильные ответы во второй. Узнать, как проходит розыгрыш призов в Тюмени, можно в трансляции URA.RU. Ранее URA.RU писало подробнее о правилах проведения викторины «Люби свой край» фестиваля «Тюменская весна».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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