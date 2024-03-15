15 марта 2024

Подробности задержания диверсанта, готовившего теракт в Свердловской области

Диверсант, готовивший теракт в Свердловской области, сотрудничает со следствием
© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, спецподразделение, спецоперация, спецназ
Благодаря оперативной работе ФСБ готовящийся теракт удалось предотвратить (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Агент украинской разведки, готовивший по заданию украинской разведки теракт на железной дороге в Свердловской области, признался в своих намерениях и начал работать со следствием. Подробности URA.RU рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», он заключен под стражу. У него изъяты устройство для опрокидывания составов, средства связи для конспиративного общения с куратором, а также переданные украинской разведкой деньги — они предназначались для подготовки преступлений.

Известно, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове. Он прошел диверсионную подготовку, потом был перекинут в Россию. Перед диверсантом стояла задача устроить на железной дороге теракт. Он должен был опрокинуть составы, перевозящие грузы на СВО.

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Агент украинской разведки, готовивший по заданию украинской разведки теракт на железной дороге в Свердловской области, признался в своих намерениях и начал работать со следствием. Подробности URA.RU рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», он заключен под стражу. У него изъяты устройство для опрокидывания составов, средства связи для конспиративного общения с куратором, а также переданные украинской разведкой деньги — они предназначались для подготовки преступлений. Известно, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове. Он прошел диверсионную подготовку, потом был перекинут в Россию. Перед диверсантом стояла задача устроить на железной дороге теракт. Он должен был опрокинуть составы, перевозящие грузы на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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