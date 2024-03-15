Подробности задержания диверсанта, готовившего теракт в Свердловской области

Диверсант, готовивший теракт в Свердловской области, сотрудничает со следствием

16 марта 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Благодаря оперативной работе ФСБ готовящийся теракт удалось предотвратить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Агент украинской разведки, готовивший по заданию украинской разведки теракт на железной дороге в Свердловской области, признался в своих намерениях и начал работать со следствием. Подробности URA.RU рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», он заключен под стражу. У него изъяты устройство для опрокидывания составов, средства связи для конспиративного общения с куратором, а также переданные украинской разведкой деньги — они предназначались для подготовки преступлений. Известно, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове. Он прошел диверсионную подготовку, потом был перекинут в Россию. Перед диверсантом стояла задача устроить на железной дороге теракт. Он должен был опрокинуть составы, перевозящие грузы на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агент украинской разведки, готовивший по заданию украинской разведки теракт на железной дороге в Свердловской области, признался в своих намерениях и начал работать со следствием. Подробности URA.RU рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», он заключен под стражу. У него изъяты устройство для опрокидывания составов, средства связи для конспиративного общения с куратором, а также переданные украинской разведкой деньги — они предназначались для подготовки преступлений. Известно, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове. Он прошел диверсионную подготовку, потом был перекинут в Россию. Перед диверсантом стояла задача устроить на железной дороге теракт. Он должен был опрокинуть составы, перевозящие грузы на СВО.