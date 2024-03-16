ФСБ задержала в Свердловской области агента ГУР, планировавшего теракты на ж/д

16 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Россиянин действовал по заданию разведки Украины, рассказали в ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области задержан россиянин, который планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. «Задержан россиянин, который по заданию украинской разведки планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области», — рассказали в ЦОС ФСБ корреспонденту URA.RU. Отмечается, что ГУР Украины завербовало человека во Львове. Ему было выдано задание: устраивать сходы составов, которые перевозят грузы для спецоперации, с рельсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области задержан россиянин, который планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. «Задержан россиянин, который по заданию украинской разведки планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области», — рассказали в ЦОС ФСБ корреспонденту URA.RU. Отмечается, что ГУР Украины завербовало человека во Львове. Ему было выдано задание: устраивать сходы составов, которые перевозят грузы для спецоперации, с рельсов.