ФСБ задержала в Свердловской области агента ГУР, планировавшего теракты на ж/д

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День пограничника. Курган, фсб
Россиянин действовал по заданию разведки Украины, рассказали в ФСБ Фото:

В Свердловской области задержан россиянин, который планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Задержан россиянин, который по заданию украинской разведки планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области», — рассказали в ЦОС ФСБ корреспонденту URA.RU.

Отмечается, что ГУР Украины завербовало человека во Львове. Ему было выдано задание: устраивать сходы составов, которые перевозят грузы для спецоперации, с рельсов.

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В Свердловской области задержан россиянин, который планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. «Задержан россиянин, который по заданию украинской разведки планировал теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области», — рассказали в ЦОС ФСБ корреспонденту URA.RU. Отмечается, что ГУР Украины завербовало человека во Львове. Ему было выдано задание: устраивать сходы составов, которые перевозят грузы для спецоперации, с рельсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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