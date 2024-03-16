Гладков: два человека погибли во время обстрела Белгородской области

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Обстрел Городской администрации. Донецк, разрушения, обстрел, последствия обстрела
Вячеслав Гладков рассказал о последствиях утреннего обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Два человека погибли в Белгородской области во время утреннего обстрела. Об этом рассказазал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Женщина погибла в гаражном кооперативе. Туда она пришла вместе с сыном кормить собак.

Пострадали и другие жители. В семи домах выбиты стекла.

Утром ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами. В Минобороны РФ рассказали о восьми сбитых снарядов РСЗО «Вампир».

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Два человека погибли в Белгородской области во время утреннего обстрела. Об этом рассказазал губернатор региона Вячеслав Гладков. «К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Женщина погибла в гаражном кооперативе. Туда она пришла вместе с сыном кормить собак. Пострадали и другие жители. В семи домах выбиты стекла. Утром ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами. В Минобороны РФ рассказали о восьми сбитых снарядов РСЗО «Вампир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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