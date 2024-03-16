Гладков: два человека погибли во время обстрела Белгородской области

Два человека погибли в Белгородской области во время утреннего обстрела. Об этом рассказазал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус», — написал Вячеслав Гладков в своем
Пострадали и другие жители. В семи домах выбиты стекла.
Утром ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами. В Минобороны РФ рассказали о восьми сбитых снарядов РСЗО «Вампир».
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