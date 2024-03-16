Гладков: два человека погибли во время обстрела Белгородской области

16 марта 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков рассказал о последствиях утреннего обстрела ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Два человека погибли в Белгородской области во время утреннего обстрела. Об этом рассказазал губернатор региона Вячеслав Гладков. «К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Женщина погибла в гаражном кооперативе. Туда она пришла вместе с сыном кормить собак. Пострадали и другие жители. В семи домах выбиты стекла. Утром ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами. В Минобороны РФ рассказали о восьми сбитых снарядов РСЗО «Вампир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два человека погибли в Белгородской области во время утреннего обстрела. Об этом рассказазал губернатор региона Вячеслав Гладков. «К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Женщина погибла в гаражном кооперативе. Туда она пришла вместе с сыном кормить собак. Пострадали и другие жители. В семи домах выбиты стекла. Утром ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами. В Минобороны РФ рассказали о восьми сбитых снарядов РСЗО «Вампир».