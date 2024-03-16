Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгорода. Фото

Гладков: при обстреле ВСУ погибли мужчина и женщина, ранены три человека

16 марта 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Гладков заявил, что в Белгороде из-за атаки ВСУ повреждения получили семь домов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Во время утреннего обстрела со стороны ВСУ в Белгороде были повреждены окна в семи многоквартирных домах и на балконах. В поселке Дубовое повреждения получили шесть частных домовладений. Также погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. <…> В семи многоквартирных домах выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также незначительно пострадали (разбиты стекла) два социальных объекта», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что также повреждены стекла в двух хозяйствующих объектах. Раненными оказались трое человек, они доставлены в городскую больницу №2. По предварительным данным, повреждены еще 15 машин. Кроме того, в разрушения обнаружены в поселке Дубовое. Там повреждены две надворные постройки и шесть частных домовладений. В свою очередь, в поселках Разумное и Северный повреждено по одному автомобилю и частному домовладению. Также осколки задели здание ТЦ «Сити Молл». По словам Гладкова, на данный момент продолжается подомовой обход. Ранее губернатор области сообщил об очередной атаке украинской армии. В результате этого погибло два человека: женщина и мужчина. Первая погибла в гаражном кооперативе, а в мужчину попал снаряд, когда он ехал за рулем грузовика. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время утреннего обстрела со стороны ВСУ в Белгороде были повреждены окна в семи многоквартирных домах и на балконах. В поселке Дубовое повреждения получили шесть частных домовладений. Также погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. <…> В семи многоквартирных домах выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также незначительно пострадали (разбиты стекла) два социальных объекта», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждены стекла в двух хозяйствующих объектах. Раненными оказались трое человек, они доставлены в городскую больницу №2. По предварительным данным, повреждены еще 15 машин. Кроме того, в разрушения обнаружены в поселке Дубовое. Там повреждены две надворные постройки и шесть частных домовладений. В свою очередь, в поселках Разумное и Северный повреждено по одному автомобилю и частному домовладению. Также осколки задели здание ТЦ «Сити Молл». По словам Гладкова, на данный момент продолжается подомовой обход. Ранее губернатор области сообщил об очередной атаке украинской армии. В результате этого погибло два человека: женщина и мужчина. Первая погибла в гаражном кооперативе, а в мужчину попал снаряд, когда он ехал за рулем грузовика.