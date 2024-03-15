15 марта 2024

Пермские ветераны войн голосуют на выборах президента прямо в госпиталях. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь
В госпитале организована работа избирательной комиссии Фото:

Ветераны войн, которые сейчас лечатся в госпитале на Подлесной, 16 марта проголосовали на выборах президента. Для них был организован выездной УИК. Корреспондент URA.RU передает, что многие пермяки в госпитале голосуют впервые.

«Я гражданин России. В госпитале голосую первый раз. Я за Россию переживаю, хочу, чтобы мы нормально жили — я, мои дети, внуки», — рассказал URA.RU ветеран афганской войны 59-летний Олег Кузьменков.

Также впервые участвует в выборах в больнице «афганец» Юрий Санников. «Надо выбирать президента», — коротко пояснил он. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 15 марта явка на выборах президента в Пермском крае составила 30,7%.

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Ветераны войн, которые сейчас лечатся в госпитале на Подлесной, 16 марта проголосовали на выборах президента. Для них был организован выездной УИК. Корреспондент URA.RU передает, что многие пермяки в госпитале голосуют впервые. «Я гражданин России. В госпитале голосую первый раз. Я за Россию переживаю, хочу, чтобы мы нормально жили — я, мои дети, внуки», — рассказал URA.RU ветеран афганской войны 59-летний Олег Кузьменков. Также впервые участвует в выборах в больнице «афганец» Юрий Санников. «Надо выбирать президента», — коротко пояснил он. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 15 марта явка на выборах президента в Пермском крае составила 30,7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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