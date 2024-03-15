Пермские ветераны войн голосуют на выборах президента прямо в госпиталях. Фото, видео

16 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В госпитале организована работа избирательной комиссии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ветераны войн, которые сейчас лечатся в госпитале на Подлесной, 16 марта проголосовали на выборах президента. Для них был организован выездной УИК. Корреспондент URA.RU передает, что многие пермяки в госпитале голосуют впервые. «Я гражданин России. В госпитале голосую первый раз. Я за Россию переживаю, хочу, чтобы мы нормально жили — я, мои дети, внуки», — рассказал URA.RU ветеран афганской войны 59-летний Олег Кузьменков. Также впервые участвует в выборах в больнице «афганец» Юрий Санников. «Надо выбирать президента», — коротко пояснил он. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 15 марта явка на выборах президента в Пермском крае составила 30,7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны войн, которые сейчас лечатся в госпитале на Подлесной, 16 марта проголосовали на выборах президента. Для них был организован выездной УИК. Корреспондент URA.RU передает, что многие пермяки в госпитале голосуют впервые. «Я гражданин России. В госпитале голосую первый раз. Я за Россию переживаю, хочу, чтобы мы нормально жили — я, мои дети, внуки», — рассказал URA.RU ветеран афганской войны 59-летний Олег Кузьменков. Также впервые участвует в выборах в больнице «афганец» Юрий Санников. «Надо выбирать президента», — коротко пояснил он. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 15 марта явка на выборах президента в Пермском крае составила 30,7%.