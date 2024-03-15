Ветераны войн, которые сейчас лечатся в госпитале на Подлесной, 16 марта проголосовали на выборах президента. Для них был организован выездной УИК. Корреспондент URA.RU передает, что многие пермяки в госпитале голосуют впервые.
«Я гражданин России. В госпитале голосую первый раз. Я за Россию переживаю, хочу, чтобы мы нормально жили — я, мои дети, внуки», — рассказал URA.RU ветеран афганской войны 59-летний Олег Кузьменков.
Также впервые участвует в выборах в больнице «афганец» Юрий Санников. «Надо выбирать президента», — коротко пояснил он. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 15 марта явка на выборах президента в Пермском крае составила 30,7%.
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