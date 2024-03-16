Десять лет назад Крым вернулся в Россию: как это было

Жители Крыма 10 лет назад решили воссоединиться с Россией

16 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Спустя год после Крымской весны город вошел в состав России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В марте 2024 года исполняется 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией, которое произошло после того, как был проведен референдум. Порядка 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение города с РФ. Также соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. URA.RU рассказывает о событиях Крымской весны. История Крыма в составе государств В 1783 году Крым был присоединен к Российской империи. В период Гражданской войны в России (1917—1922) он стал одним из последних бастионов Белого движения. В советские годы полуостров входил в состав РСФСР. Однако в 1954 году был передан Украинской ССР по решению советского руководства. С 1992 года Крым значился как часть независимой Украины. В марте 2014 года после событий, получивших название «Крымская весна», и проведения Общекрымского референдума 18 марта, Крым вошел в состав РФ. Времена вхождения Крыма в состав России Майдан и начало политического кризиса в Украине Крымская весна — это период, который начался с политического кризиса на Украине в ноябре 2013 года, когда президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Это решение спровоцировало массовые протесты в Киеве, которые сначала нацелены были на евроинтеграцию, но постепенно переросли в требования политических реформ и отставки президента. Эскалация протестов и смена власти Протесты на Майдане обострились после жесткого разгона демонстрантов 30 ноября 2013 года. Эти события привели к масштабным столкновениям с правоохранительными органами и кровопролитию в феврале 2014 года. В результате эскалации конфликта Верховная Рада отстранила Януковича от власти, после чего он покинул страну. Протесты в Крыму и изменение власти В Крыму, который имел автономный статус и специфический демографический состав, мнения по поводу событий на Майдане разделились. В регионе начались собственные протесты, направленные против новой власти в Киеве. Митинги выражали поддержку идеи проведения референдума о статусе Крыма и возможном присоединении к России. Референдум и присоединение Крыма к России Референдум состоялся 16 марта 2014 года. На нем большинство жителей Крыма высказались за присоединение к РФ. После этого, 18 марта 2014 года, был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании новых субъектов Федерации. На церемонии подписания присутствовали президент РФ Владимир Путин, представители Крыма и Севастополя. Также был подписан указ о создании Крымского федерального округа, который в 2016 году был включен в состав Южного федерального округа. Празднование и новая Конституция Крыма В Москве, Севастополе и Симферополе в честь присоединения был дан праздничный салют. Позже, 11 апреля 2014 года, была принята Конституция Республики Крым. Она установила русский, украинский и крымско-татарский языки в качестве государственных. Экономические последствия и международная реакция Присоединение Крыма к России вызвало международные санкции со стороны Евросоюза, США и других стран. Они затронули как отдельных лиц, так и целые отрасли экономики, включая энергетику, транспорт и инвестиции. Например, были приостановлены переговоры о проведении саммита Россия — Евросоюз, а также о дальнейшем сотрудничестве. Последствия Крымской весны для региона С момента присоединения Крыма к России были проведены значительные инвестиции в инфраструктуру полуострова, включая энергетику, транспорт, медицину и образование. Строительство Крымского моста значительно улучшило транспортную доступность региона. Также были предприняты шаги для улучшения системы водоснабжения после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Для модернизации медицинской сферы были направлены 40 млрд рублей, в результате чего полуостров получил современное оборудование и новые машины скорой помощи. Кроме того, к 2023 году в Крыму открыли свыше 80 детских садов и семь школ. Реакция россиян на присоединение Крыма Порядка 86% респондентов уверены в том, что Россия поступила правильно, когда присоединила Крым к своей территории. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57% опрошенных россиян испытывают гордость за это событие. В свою очередь, 77% респондентов уверены, что присоединение Севастополя и Крыма в положительном ключе повлияло на обороноспособность страны. Кроме того, 74% опрошенных считают, что после вхождения в состав Российской Федерации Крым стал развиваться более успешно. Международная реакция на присоединение Крыма к России Осуждение со стороны США и Европы Джо Байден, который был вице-президентом США в 2014 году, предрек увеличение политической и экономической изоляции России, а также новые санкции. Бывший президент Барак Обама после общения с Владимиром Путиным заявил, что мир не признает итоги референдума, ссылаясь на нарушение Конституции Украины. Уильям Хейг, который был на посту главы МИД Великобритании, заявил о прекращении поставок военного оборудования в Россию. Бывший президент Франции Франсуа Олланд выпустил официальное заявление, отметив, что страна не признает результаты референдума и присоединение Крыма к России. Позиция Китая и голосование в ООН Китай, вместе с представителями 58 других стран, воздержался при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую присоединение Крыма к России. Она была поддержана 100 странами, при этом 11 голосовали против. Действия Украины Украина немедленно начала дипломатическую борьбу за возвращение Крыма. Ставший в 2014 году премьер-министром Арсений Яценюк заявил, что Украина не признает референдум. Совет Безопасности ООН собирался по инициативе Киева для обсуждения крымских событий, в результате чего было принято решение не признавать референдум. Россия использовала право вето при голосовании за соответствующую резолюцию. Петр Порошенко, ставший летом 2014 года президентом Украины, обещал вернуть Крым в состав страны. В настоящее время Украина относится к Крыму как к «временно оккупированной территории» и заявляет о намерении вернуть его под свой контроль. Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Запад не признает результаты референдума в Крыму. По его словам, они сорвали западные планы по созданию военно-морской базы в Севастополе. Кроме того, постоянный представитель Крыма отметил, что также это связано с попытками вытеснения Черноморского флота из региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте 2024 года исполняется 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией, которое произошло после того, как был проведен референдум. Порядка 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение города с РФ. Также соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. URA.RU рассказывает о событиях Крымской весны. В 1783 году Крым был присоединен к Российской империи. В период Гражданской войны в России (1917—1922) он стал одним из последних бастионов Белого движения. В советские годы полуостров входил в состав РСФСР. Однако в 1954 году был передан Украинской ССР по решению советского руководства. С 1992 года Крым значился как часть независимой Украины. В марте 2014 года после событий, получивших название «Крымская весна», и проведения Общекрымского референдума 18 марта, Крым вошел в состав РФ. Крымская весна — это период, который начался с политического кризиса на Украине в ноябре 2013 года, когда президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Это решение спровоцировало массовые протесты в Киеве, которые сначала нацелены были на евроинтеграцию, но постепенно переросли в требования политических реформ и отставки президента. Протесты на Майдане обострились после жесткого разгона демонстрантов 30 ноября 2013 года. Эти события привели к масштабным столкновениям с правоохранительными органами и кровопролитию в феврале 2014 года. В результате эскалации конфликта Верховная Рада отстранила Януковича от власти, после чего он покинул страну. В Крыму, который имел автономный статус и специфический демографический состав, мнения по поводу событий на Майдане разделились. В регионе начались собственные протесты, направленные против новой власти в Киеве. Митинги выражали поддержку идеи проведения референдума о статусе Крыма и возможном присоединении к России. Референдум состоялся 16 марта 2014 года. На нем большинство жителей Крыма высказались за присоединение к РФ. После этого, 18 марта 2014 года, был подписан договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании новых субъектов Федерации. На церемонии подписания присутствовали президент РФ Владимир Путин, представители Крыма и Севастополя. Также был подписан указ о создании Крымского федерального округа, который в 2016 году был включен в состав Южного федерального округа. В Москве, Севастополе и Симферополе в честь присоединения был дан праздничный салют. Позже, 11 апреля 2014 года, была принята Конституция Республики Крым. Она установила русский, украинский и крымско-татарский языки в качестве государственных. Присоединение Крыма к России вызвало международные санкции со стороны Евросоюза, США и других стран. Они затронули как отдельных лиц, так и целые отрасли экономики, включая энергетику, транспорт и инвестиции. Например, были приостановлены переговоры о проведении саммита Россия — Евросоюз, а также о дальнейшем сотрудничестве. С момента присоединения Крыма к России были проведены значительные инвестиции в инфраструктуру полуострова, включая энергетику, транспорт, медицину и образование. Строительство Крымского моста значительно улучшило транспортную доступность региона. Также были предприняты шаги для улучшения системы водоснабжения после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Для модернизации медицинской сферы были направлены 40 млрд рублей, в результате чего полуостров получил современное оборудование и новые машины скорой помощи. Кроме того, к 2023 году в Крыму открыли свыше 80 детских садов и семь школ. Порядка 86% респондентов уверены в том, что Россия поступила правильно, когда присоединила Крым к своей территории. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57% опрошенных россиян испытывают гордость за это событие. В свою очередь, 77% респондентов уверены, что присоединение Севастополя и Крыма в положительном ключе повлияло на обороноспособность страны. Кроме того, 74% опрошенных считают, что после вхождения в состав Российской Федерации Крым стал развиваться более успешно. Джо Байден, который был вице-президентом США в 2014 году, предрек увеличение политической и экономической изоляции России, а также новые санкции. Бывший президент Барак Обама после общения с Владимиром Путиным заявил, что мир не признает итоги референдума, ссылаясь на нарушение Конституции Украины. Уильям Хейг, который был на посту главы МИД Великобритании, заявил о прекращении поставок военного оборудования в Россию. Бывший президент Франции Франсуа Олланд выпустил официальное заявление, отметив, что страна не признает результаты референдума и присоединение Крыма к России. Китай, вместе с представителями 58 других стран, воздержался при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую присоединение Крыма к России. Она была поддержана 100 странами, при этом 11 голосовали против. Украина немедленно начала дипломатическую борьбу за возвращение Крыма. Ставший в 2014 году премьер-министром Арсений Яценюк заявил, что Украина не признает референдум. Совет Безопасности ООН собирался по инициативе Киева для обсуждения крымских событий, в результате чего было принято решение не признавать референдум. Россия использовала право вето при голосовании за соответствующую резолюцию. Петр Порошенко, ставший летом 2014 года президентом Украины, обещал вернуть Крым в состав страны. В настоящее время Украина относится к Крыму как к «временно оккупированной территории» и заявляет о намерении вернуть его под свой контроль. Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Запад не признает результаты референдума в Крыму. По его словам, они сорвали западные планы по созданию военно-морской базы в Севастополе. Кроме того, постоянный представитель Крыма отметил, что также это связано с попытками вытеснения Черноморского флота из региона.