Почти 100 наемников убиты при ударе по одесскому санаторию

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Около 100 западных наемников были ранены при ударе по санаторию в Одессе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе была ликвидирована группа наемников Запада. Было уничтожено около 100 человек. Об этом сообщают в силовых структурах.

«На территории санатория „Мрия“ в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников», — передает ТАСС информацию из силовых структур. Отмечается, что еще более 100 наемников были ранены.

Ранее сообщалось, что с начала конфликта на Украине ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ. По данным Минобороны РФ, большинство из них приехало в Киев из Польши. Было ликвидировано 1497 из 2960 человек. Общее число иностранцев составляет 13387 бойцов, передает MK.RU.

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При ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе была ликвидирована группа наемников Запада. Было уничтожено около 100 человек. Об этом сообщают в силовых структурах. «На территории санатория „Мрия“ в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников», — передает ТАСС информацию из силовых структур. Отмечается, что еще более 100 наемников были ранены. Ранее сообщалось, что с начала конфликта на Украине ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ. По данным Минобороны РФ, большинство из них приехало в Киев из Польши. Было ликвидировано 1497 из 2960 человек. Общее число иностранцев составляет 13387 бойцов, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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