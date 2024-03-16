Почти 100 наемников убиты при ударе по одесскому санаторию

При ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе была ликвидирована группа наемников Запада. Было уничтожено около 100 человек. Об этом сообщают в силовых структурах.
«На территории санатория „Мрия“ в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников», — передает ТАСС информацию из силовых структур. Отмечается, что еще более 100 наемников были ранены.
Ранее сообщалось, что с начала конфликта на Украине ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ. По данным Минобороны РФ, большинство из них приехало в Киев из Польши. Было ликвидировано 1497 из 2960 человек. Общее число иностранцев составляет 13387 бойцов, передает
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