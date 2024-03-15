Депутат из ХМАО пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Фото, видео

Депутат Завадская из ХМАО проголосовала на выборах в костюме всадника динозавра

16 марта 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Депутат Завадская из ХМАО проголосовала в костюме драконьего всадника на выборах президента России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Главный амбассадор динозавров в ХМАО, депутат городской думы Пыть-Яха Людмила Завадская, пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Она рассказала URA.RU, что таким образом хотела привлечь внимание горожан к президентской избирательной кампании, поэтому до участка добиралась пешком. «Очень хотелось привлечь внимание избирателей моего родного Пыть-Яха к главным выборам страны», — уточнила Завадская. Она поделилась с редакцией видео с избирательного участка и своего похода через старый микрорайон города. Депутат известна своими танцами в костюме тираннозавра на выставке в окружной столице, после которых в думе ей объявили бойкот. «Изначально планировалось, что я пойду голосовать в старом костюме ти-рекса, но в нем неудобно проходить идентификацию — приходится снова надувать. Поэтому мы с дочерями решили поискать другой костюм, с открытым верхом. Нашли с рук у нас в городе. Надеюсь, что этой акцией получится наконец привлечь внимание и к нашему городскому проекту „Динопарк-86“ и наконец внести самого высокого динозавра Игоря в Книгу Рекордов России», — добавила Завадская. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Пыть-Яха танцевала в костюме тираннозавра на форуме в Ханты-Мансийске. После этого единороссы выгнали ее из депутатских чатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный амбассадор динозавров в ХМАО, депутат городской думы Пыть-Яха Людмила Завадская, пришла на выборы в костюме всадника динозавра. Она рассказала URA.RU, что таким образом хотела привлечь внимание горожан к президентской избирательной кампании, поэтому до участка добиралась пешком. «Очень хотелось привлечь внимание избирателей моего родного Пыть-Яха к главным выборам страны», — уточнила Завадская. Она поделилась с редакцией видео с избирательного участка и своего похода через старый микрорайон города. Депутат известна своими танцами в костюме тираннозавра на выставке в окружной столице, после которых в думе ей объявили бойкот. «Изначально планировалось, что я пойду голосовать в старом костюме ти-рекса, но в нем неудобно проходить идентификацию — приходится снова надувать. Поэтому мы с дочерями решили поискать другой костюм, с открытым верхом. Нашли с рук у нас в городе. Надеюсь, что этой акцией получится наконец привлечь внимание и к нашему городскому проекту „Динопарк-86“ и наконец внести самого высокого динозавра Игоря в Книгу Рекордов России», — добавила Завадская. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Пыть-Яха танцевала в костюме тираннозавра на форуме в Ханты-Мансийске. После этого единороссы выгнали ее из депутатских чатов.