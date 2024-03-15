Курганские оборонные заводы семьи сенатора показали явку под 90%

16 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Оборонные заводы помогают Кургану сделать явку на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На оборонных предприятиях семьи сенатора Муратова «Курганприборе» и конструкторском бюро СКТБ явка на 14:00 составила 90%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «Голосовали сотрудники Курганприбора и СКТБ. Кроме того, все сотрудники, находящиеся в командировках в Новосибирске и Перми (70 человек) взяли открепительные удостоверения и тоже проголосовали», — рассказали в пресс-службе завода. Число сотрудников предприятий около 7000 человек. Источники URA.RU отмечают, что именно сотрудники оборонных заводов в Кургане помогают городу сделать явку на голосовании. «Если бы не они, то Курган бы был вообще в аутсайдерах. Властям города стоило лучше подготовиться к выборам», — сказал инсайдер. Также сообщалось, что на оборонном предприятии «Курганприбор» победителям викторины, которая проходила во время выборов, вручили ценные подарки. Заводчанам подарили смартфоны, планшеты и телевизоры. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в первый день выборов президента РФ явка к 20:00 составила 38,68%. В голосовании приняли участие более 246 тысяч избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На оборонных предприятиях семьи сенатора Муратова «Курганприборе» и конструкторском бюро СКТБ явка на 14:00 составила 90%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «Голосовали сотрудники Курганприбора и СКТБ. Кроме того, все сотрудники, находящиеся в командировках в Новосибирске и Перми (70 человек) взяли открепительные удостоверения и тоже проголосовали», — рассказали в пресс-службе завода. Число сотрудников предприятий около 7000 человек. Источники URA.RU отмечают, что именно сотрудники оборонных заводов в Кургане помогают городу сделать явку на голосовании. «Если бы не они, то Курган бы был вообще в аутсайдерах. Властям города стоило лучше подготовиться к выборам», — сказал инсайдер. Также сообщалось, что на оборонном предприятии «Курганприбор» победителям викторины, которая проходила во время выборов, вручили ценные подарки. Заводчанам подарили смартфоны, планшеты и телевизоры. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в первый день выборов президента РФ явка к 20:00 составила 38,68%. В голосовании приняли участие более 246 тысяч избирателей.