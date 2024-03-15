В тюменской викторине с четвертой попытки разыграли вторую квартиру

16 марта 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Квартиру выиграл волонтер из областного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В супер-игре тюменской викторины «Люби свой край» с четвертой попытки разыграли вторую квартиру. Ее получила волонтер Наталья, живущая в областном центре, объявили в прямом эфире тюменского телеканала. «Вы правильно ответили на оба вопроса! Квартира ваша, у вас все шикарно!» — объявили в прямом эфире телеканала. Разыграть квартиру удалось только с четвертой попытки. Звонки на первые два номера, выпавшие в рандомайзере, остались без ответа. Третий человек не смог правильно ответить уже на первый из двух поставленных вопросов. Наталья дала правильные ответы на вопросы о традиционных новогодних украшениях Тюмени и о музейном комплексе имени Ивана Словцова. Ранее URA.RU рассказало о том, кому досталась первая разыгранная в викторине квартира. Победитель получил студию в Ново Комарово. Обновлено в 15:54 Квартира вернулась в призовой фонд, так как победительнице еще не исполнилось 18 лет. Чтобы найти нового обладателя квартиры, понадобилось еще несколько розыгрышей. В итоге ключи получит тюменский пенсионер Клавдия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В супер-игре тюменской викторины «Люби свой край» с четвертой попытки разыграли вторую квартиру. Ее получила волонтер Наталья, живущая в областном центре, объявили в прямом эфире тюменского телеканала. «Вы правильно ответили на оба вопроса! Квартира ваша, у вас все шикарно!» — объявили в прямом эфире телеканала. Разыграть квартиру удалось только с четвертой попытки. Звонки на первые два номера, выпавшие в рандомайзере, остались без ответа. Третий человек не смог правильно ответить уже на первый из двух поставленных вопросов. Наталья дала правильные ответы на вопросы о традиционных новогодних украшениях Тюмени и о музейном комплексе имени Ивана Словцова. Ранее URA.RU рассказало о том, кому досталась первая разыгранная в викторине квартира. Победитель получил студию в Ново Комарово. Обновлено в 15:54 Квартира вернулась в призовой фонд, так как победительнице еще не исполнилось 18 лет. Чтобы найти нового обладателя квартиры, понадобилось еще несколько розыгрышей. В итоге ключи получит тюменский пенсионер Клавдия.