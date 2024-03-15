15 марта 2024

В тюменской викторине с четвертой попытки разыграли вторую квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ключ от квартиры. Челябинск, дверь, вход, ключ, недвижимость, квартира, замок, новоселье, вторичное жилье, жилье, квартирный вопрос, новосел
Квартиру выиграл волонтер из областного центра Фото:

В супер-игре тюменской викторины «Люби свой край» с четвертой попытки разыграли вторую квартиру. Ее получила волонтер Наталья, живущая в областном центре, объявили в прямом эфире тюменского телеканала.

«Вы правильно ответили на оба вопроса! Квартира ваша, у вас все шикарно!» — объявили в прямом эфире телеканала.

Разыграть квартиру удалось только с четвертой попытки. Звонки на первые два номера, выпавшие в рандомайзере, остались без ответа. Третий человек не смог правильно ответить уже на первый из двух поставленных вопросов. Наталья дала правильные ответы на вопросы о традиционных новогодних украшениях Тюмени и о музейном комплексе имени Ивана Словцова.

Ранее URA.RU рассказало о том, кому досталась первая разыгранная в викторине квартира. Победитель получил студию в Ново Комарово.

Обновлено в 15:54

Квартира вернулась в призовой фонд, так как победительнице еще не исполнилось 18 лет. Чтобы найти нового обладателя квартиры, понадобилось еще несколько розыгрышей. В итоге ключи получит тюменский пенсионер Клавдия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В супер-игре тюменской викторины «Люби свой край» с четвертой попытки разыграли вторую квартиру. Ее получила волонтер Наталья, живущая в областном центре, объявили в прямом эфире тюменского телеканала. «Вы правильно ответили на оба вопроса! Квартира ваша, у вас все шикарно!» — объявили в прямом эфире телеканала. Разыграть квартиру удалось только с четвертой попытки. Звонки на первые два номера, выпавшие в рандомайзере, остались без ответа. Третий человек не смог правильно ответить уже на первый из двух поставленных вопросов. Наталья дала правильные ответы на вопросы о традиционных новогодних украшениях Тюмени и о музейном комплексе имени Ивана Словцова. Ранее URA.RU рассказало о том, кому досталась первая разыгранная в викторине квартира. Победитель получил студию в Ново Комарово. Обновлено в 15:54 Квартира вернулась в призовой фонд, так как победительнице еще не исполнилось 18 лет. Чтобы найти нового обладателя квартиры, понадобилось еще несколько розыгрышей. В итоге ключи получит тюменский пенсионер Клавдия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...