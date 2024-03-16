Избирком опроверг взрывы на участках в Белгороде

Распространяемая в telegram-каналах информация о якобы произошедших взрывах на избирательных участках Белгорода в ходе выборов президента России не является достоверной. Данные опровергла избирательная комиссия Белгородской области. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации.
«В интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте. Доверяйте только официальным источникам информации — сайтам и страницам в соцсетях ЦИК России, избирательной комиссии Белгородской области, территориальной комиссии города Белгорода», — сообщается в официальном telegram-канале избирательной комиссии Белгородской области.
На обоих видео, которые авторы фейковых сообщений приводят как доказательства, нет признаков того, что произошел взрыв. Громкий звук может быть слышен из-за того, что Белгород находится под обстрелом ВСУ. Также на кадрах, снятых на улице, могут быть слышны звуки работы системы ПВО.
Избирком Белгородской области накануне также опровергал сообщения о якобы произошедших на избирательных участках взрывах. «Уважаемые избиратели. Сейчас в Интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода», — также сообщалось в официальном telegram-канале избиркома региона.
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