Избирком опроверг взрывы на участках в Белгороде

16 марта 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Все избирательные участки в Белгороде работают в штатном режиме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Распространяемая в telegram-каналах информация о якобы произошедших взрывах на избирательных участках Белгорода в ходе выборов президента России не является достоверной. Данные опровергла избирательная комиссия Белгородской области. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации. «В интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте. Доверяйте только официальным источникам информации — сайтам и страницам в соцсетях ЦИК России, избирательной комиссии Белгородской области, территориальной комиссии города Белгорода», — сообщается в официальном telegram-канале избирательной комиссии Белгородской области. На обоих видео, которые авторы фейковых сообщений приводят как доказательства, нет признаков того, что произошел взрыв. Громкий звук может быть слышен из-за того, что Белгород находится под обстрелом ВСУ. Также на кадрах, снятых на улице, могут быть слышны звуки работы системы ПВО. Избирком Белгородской области накануне также опровергал сообщения о якобы произошедших на избирательных участках взрывах. «Уважаемые избиратели. Сейчас в Интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода», — также сообщалось в официальном telegram-канале избиркома региона. Авторы фейковых постов выдавали эти видео за факты взрывов на избирательных участках Белгорода фото: telegram-канал «Избирком Белгородской области» (https://t.me/oblizbirkom_31/2645) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Распространяемая в telegram-каналах информация о якобы произошедших взрывах на избирательных участках Белгорода в ходе выборов президента России не является достоверной. Данные опровергла избирательная комиссия Белгородской области. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации. «В интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте. Доверяйте только официальным источникам информации — сайтам и страницам в соцсетях ЦИК России, избирательной комиссии Белгородской области, территориальной комиссии города Белгорода», — сообщается в официальном telegram-канале избирательной комиссии Белгородской области. На обоих видео, которые авторы фейковых сообщений приводят как доказательства, нет признаков того, что произошел взрыв. Громкий звук может быть слышен из-за того, что Белгород находится под обстрелом ВСУ. Также на кадрах, снятых на улице, могут быть слышны звуки работы системы ПВО. Избирком Белгородской области накануне также опровергал сообщения о якобы произошедших на избирательных участках взрывах. «Уважаемые избиратели. Сейчас в Интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода», — также сообщалось в официальном telegram-канале избиркома региона.