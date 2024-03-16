Избирком опроверг взрывы на участках в Белгороде

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Выборы 2024. Избирательная комиссия № 2761 в аэропорту Савино. Пермь , избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Все избирательные участки в Белгороде работают в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Распространяемая в telegram-каналах информация о якобы произошедших взрывах на избирательных участках Белгорода в ходе выборов президента России не является достоверной. Данные опровергла избирательная комиссия Белгородской области. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации.

«В интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте. Доверяйте только официальным источникам информации — сайтам и страницам в соцсетях ЦИК России, избирательной комиссии Белгородской области, территориальной комиссии города Белгорода», — сообщается в официальном telegram-канале избирательной комиссии Белгородской области.

На обоих видео, которые авторы фейковых сообщений приводят как доказательства, нет признаков того, что произошел взрыв. Громкий звук может быть слышен из-за того, что Белгород находится под обстрелом ВСУ. Также на кадрах, снятых на улице, могут быть слышны звуки работы системы ПВО.

Избирком Белгородской области накануне также опровергал сообщения о якобы произошедших на избирательных участках взрывах. «Уважаемые избиратели. Сейчас в Интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода», — также сообщалось в официальном telegram-канале избиркома региона.

Авторы фейковых постов выдавали эти видео за факты взрывов на избирательных участках Белгорода
Авторы фейковых постов выдавали эти видео за факты взрывов на избирательных участках Белгорода

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Распространяемая в telegram-каналах информация о якобы произошедших взрывах на избирательных участках Белгорода в ходе выборов президента России не является достоверной. Данные опровергла избирательная комиссия Белгородской области. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации. «В интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте. Доверяйте только официальным источникам информации — сайтам и страницам в соцсетях ЦИК России, избирательной комиссии Белгородской области, территориальной комиссии города Белгорода», — сообщается в официальном telegram-канале избирательной комиссии Белгородской области. На обоих видео, которые авторы фейковых сообщений приводят как доказательства, нет признаков того, что произошел взрыв. Громкий звук может быть слышен из-за того, что Белгород находится под обстрелом ВСУ. Также на кадрах, снятых на улице, могут быть слышны звуки работы системы ПВО. Избирком Белгородской области накануне также опровергал сообщения о якобы произошедших на избирательных участках взрывах. «Уважаемые избиратели. Сейчас в Интернете распространяется фейковая информация о якобы взрыве на избирательном участке города Белгорода», — также сообщалось в официальном telegram-канале избиркома региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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