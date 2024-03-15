Пермяки отправили на фронт «плащи-невидимки» для защиты бойцов от тепловизоров

16 марта 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Спецсредства защиты отправили пермяки бойцам в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Пермского края в зону СВО отправлены специальные плащи, которые помогают защищать бойцов от вражеских тепловизоров. Об этом рассказали представители регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Отправили защитные плащи „Призрак“ бойцам 55-го полка на Запорожское направление. Чудо-плащи нам передали представители фирмы „A&Р Групп“, которая их производит, чтобы ребята на фронте были защищены от тепловизоров противника», — говорится в сообщении общественников. По словам представителей «Народного фронта», «плащи-невидимки» спасают жизни бойцов в зоне СВО и дают им значительное тактическое преимущество. Они добавили, что на фронт также отправился автомобиль от федерального ведомства. Ранее в Пермском Политехе (ПНИПУ) начали разрабатывать материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов для «плаща-невидимки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Пермского края в зону СВО отправлены специальные плащи, которые помогают защищать бойцов от вражеских тепловизоров. Об этом рассказали представители регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Отправили защитные плащи „Призрак“ бойцам 55-го полка на Запорожское направление. Чудо-плащи нам передали представители фирмы „A&Р Групп“, которая их производит, чтобы ребята на фронте были защищены от тепловизоров противника», — говорится в сообщении общественников. По словам представителей «Народного фронта», «плащи-невидимки» спасают жизни бойцов в зоне СВО и дают им значительное тактическое преимущество. Они добавили, что на фронт также отправился автомобиль от федерального ведомства. Ранее в Пермском Политехе (ПНИПУ) начали разрабатывать материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов для «плаща-невидимки».