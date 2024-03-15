15 марта 2024

Пермяки отправили на фронт «плащи-невидимки» для защиты бойцов от тепловизоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецсредства защиты отправили пермяки бойцам в зону СВО Фото:
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Из Пермского края в зону СВО отправлены специальные плащи, которые помогают защищать бойцов от вражеских тепловизоров. Об этом рассказали представители регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

«Отправили защитные плащи „Призрак“ бойцам 55-го полка на Запорожское направление. Чудо-плащи нам передали представители фирмы „A&Р Групп“, которая их производит, чтобы ребята на фронте были защищены от тепловизоров противника», — говорится в сообщении общественников.

По словам представителей «Народного фронта», «плащи-невидимки» спасают жизни бойцов в зоне СВО и дают им значительное тактическое преимущество. Они добавили, что на фронт также отправился автомобиль от федерального ведомства.

Ранее в Пермском Политехе (ПНИПУ) начали разрабатывать материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов для «плаща-невидимки».

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Из Пермского края в зону СВО отправлены специальные плащи, которые помогают защищать бойцов от вражеских тепловизоров. Об этом рассказали представители регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Отправили защитные плащи „Призрак“ бойцам 55-го полка на Запорожское направление. Чудо-плащи нам передали представители фирмы „A&Р Групп“, которая их производит, чтобы ребята на фронте были защищены от тепловизоров противника», — говорится в сообщении общественников. По словам представителей «Народного фронта», «плащи-невидимки» спасают жизни бойцов в зоне СВО и дают им значительное тактическое преимущество. Они добавили, что на фронт также отправился автомобиль от федерального ведомства. Ранее в Пермском Политехе (ПНИПУ) начали разрабатывать материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов для «плаща-невидимки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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