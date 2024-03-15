Пермяки отправили на фронт «плащи-невидимки» для защиты бойцов от тепловизоров

Из Пермского края в зону СВО отправлены специальные плащи, которые помогают защищать бойцов от вражеских тепловизоров. Об этом рассказали представители регионального отделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».
«Отправили защитные плащи „Призрак“ бойцам 55-го полка на Запорожское направление. Чудо-плащи нам передали представители фирмы „A&Р Групп“, которая их производит, чтобы ребята на фронте были защищены от тепловизоров противника», — говорится в сообщении общественников.
По словам представителей «Народного фронта», «плащи-невидимки» спасают жизни бойцов в зоне СВО и дают им значительное тактическое преимущество. Они добавили, что на фронт также отправился автомобиль от федерального ведомства.
Ранее в Пермском Политехе (ПНИПУ) начали разрабатывать материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов для «плаща-невидимки».
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