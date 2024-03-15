Политика Выборы Молодые мамы Тюмени голосуют прямо в роддоме В тюменском перинатальном центре открыли временный избирательный участок 16 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 + Отдать свой голос пациентки перинатального центра могут прямо в палате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В перинатальном центре Тюмени открыли временный участок, на котором молодые мамы могут проголосовать, не отходя от своих малышей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства. «В медучреждении развернулся временный избирательный участок. Женщины голосуют прямо в палатах, не отходя от малышей», — говорится в сообщении. По словам заместителя председателя избирательной комиссии Михаила Валицкого, мамы чаще всего относятся к очень добросовестным избирателям. «Голосуют довольно активно, чему мы очень рады», — приводит слова Валицкого инфоцентр. Ранее URA.RU рассказало, что работу тюменских избирательных участков в течение дня оценит глава города Руслан Кухарук. О главных событиях второго дня голосования агентство рассказывает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В перинатальном центре Тюмени открыли временный участок, на котором молодые мамы могут проголосовать, не отходя от своих малышей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства. «В медучреждении развернулся временный избирательный участок. Женщины голосуют прямо в палатах, не отходя от малышей», — говорится в сообщении. По словам заместителя председателя избирательной комиссии Михаила Валицкого, мамы чаще всего относятся к очень добросовестным избирателям. «Голосуют довольно активно, чему мы очень рады», — приводит слова Валицкого инфоцентр. Ранее URA.RU рассказало, что работу тюменских избирательных участков в течение дня оценит глава города Руслан Кухарук. О главных событиях второго дня голосования агентство рассказывает в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям