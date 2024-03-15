15 марта 2024

Молодые мамы Тюмени голосуют прямо в роддоме

В тюменском перинатальном центре открыли временный избирательный участок
© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, палата рожениц, новорожденный
Отдать свой голос пациентки перинатального центра могут прямо в палате Фото:
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В перинатальном центре Тюмени открыли временный участок, на котором молодые мамы могут проголосовать, не отходя от своих малышей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства.

«В медучреждении развернулся временный избирательный участок. Женщины голосуют прямо в палатах, не отходя от малышей», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя избирательной комиссии Михаила Валицкого, мамы чаще всего относятся к очень добросовестным избирателям. «Голосуют довольно активно, чему мы очень рады», — приводит слова Валицкого инфоцентр.

Ранее URA.RU рассказало, что работу тюменских избирательных участков в течение дня оценит глава города Руслан Кухарук. О главных событиях второго дня голосования агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

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В перинатальном центре Тюмени открыли временный участок, на котором молодые мамы могут проголосовать, не отходя от своих малышей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр тюменского правительства. «В медучреждении развернулся временный избирательный участок. Женщины голосуют прямо в палатах, не отходя от малышей», — говорится в сообщении. По словам заместителя председателя избирательной комиссии Михаила Валицкого, мамы чаще всего относятся к очень добросовестным избирателям. «Голосуют довольно активно, чему мы очень рады», — приводит слова Валицкого инфоцентр. Ранее URA.RU рассказало, что работу тюменских избирательных участков в течение дня оценит глава города Руслан Кухарук. О главных событиях второго дня голосования агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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