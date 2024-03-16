В Риге полиция задержала россиянку за одежду с советской символикой. Видео

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Флаг Евросоюза и Латвии
В Латвии задержана активистка Елена Крейле Фото:

В центре Риги полиция задержала активистку Елену Крейле. Поводом для задержания стало ношение одежды с советской символикой.

«Полиция задержала Елену Крейле за появление в общественном месте в одежде с советской символикой», — сообщает telegram-канал «Шпроты в изгнании». Там добавили, что активистка была задержана за нарушение закона, которое включает ношение советской формы, состоящей из кожаного плаща, портупеи и красного цветка на берете.

Елена Крейле была арестована во время шествия, посвященного памяти латвийских легионеров СС. При задержании активистка отказалась говорить на латышском языке и потребовала наличие переводчика. По информации издания Delfi, активистку ранее нередко фотографировали в общественных местах с сумкой, на которой присутствовал символ «Z».

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В центре Риги полиция задержала активистку Елену Крейле. Поводом для задержания стало ношение одежды с советской символикой. «Полиция задержала Елену Крейле за появление в общественном месте в одежде с советской символикой», — сообщает telegram-канал «Шпроты в изгнании». Там добавили, что активистка была задержана за нарушение закона, которое включает ношение советской формы, состоящей из кожаного плаща, портупеи и красного цветка на берете. Елена Крейле была арестована во время шествия, посвященного памяти латвийских легионеров СС. При задержании активистка отказалась говорить на латышском языке и потребовала наличие переводчика. По информации издания Delfi, активистку ранее нередко фотографировали в общественных местах с сумкой, на которой присутствовал символ «Z».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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