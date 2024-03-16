В центре Риги полиция задержала активистку Елену Крейле. Поводом для задержания стало ношение одежды с советской символикой.
«Полиция задержала Елену Крейле за появление в общественном месте в одежде с советской символикой», — сообщает telegram-канал «Шпроты в изгнании». Там добавили, что активистка была задержана за нарушение закона, которое включает ношение советской формы, состоящей из кожаного плаща, портупеи и красного цветка на берете.
Елена Крейле была арестована во время шествия, посвященного памяти латвийских легионеров СС. При задержании активистка отказалась говорить на латышском языке и потребовала наличие переводчика. По информации издания Delfi, активистку ранее нередко фотографировали в общественных местах с сумкой, на которой присутствовал символ «Z».
В центре Риги полиция задержала активистку Елену Крейле. Поводом для задержания стало ношение одежды с советской символикой. «Полиция задержала Елену Крейле за появление в общественном месте в одежде с советской символикой», — сообщает telegram-канал «Шпроты в изгнании». Там добавили, что активистка была задержана за нарушение закона, которое включает ношение советской формы, состоящей из кожаного плаща, портупеи и красного цветка на берете. Елена Крейле была арестована во время шествия, посвященного памяти латвийских легионеров СС. При задержании активистка отказалась говорить на латышском языке и потребовала наличие переводчика. По информации издания Delfi, активистку ранее нередко фотографировали в общественных местах с сумкой, на которой присутствовал символ «Z».