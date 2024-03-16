Район из ХМАО приблизился к явке в 80% на выборах президента РФ

Нижневартовский район удерживает лидирующую позицию по явке на выборах президента России во второй день голосования. В муниципалитете по данным избиркома ХМАО проголосовали уже 79,44% жителей.
«Нижневартовский район. Количество избирателей на 15:00 [16 марта]: 79,44%», — пишет в отчете избирком ХМАО. На втором месте Ханты-Мансийск с явкой 77,86%. На третьем — Белоярский — 75,94%. Наименьшую явку показывают Мегион (52,03%), Нефтеюганск (51,46%) и Сургут (49,56%). Но при этом в крупнейшем городе ХМАО проголосовало больше всего жителей. На избирательные участки пришло почти 144 тысячи человек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наметился лидер по явке на выборах перед вторым днем голосования. Нижневартовский район показал явку в 75,10%.
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