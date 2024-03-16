Район из ХМАО приблизился к явке в 80% на выборах президента РФ

В Нижневартовском районе проголосовали почти 80% жителей
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© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе проголосовало уже почти 80% жителей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Нижневартовский район удерживает лидирующую позицию по явке на выборах президента России во второй день голосования. В муниципалитете по данным избиркома ХМАО проголосовали уже 79,44% жителей.

«Нижневартовский район. Количество избирателей на 15:00 [16 марта]: 79,44%», — пишет в отчете избирком ХМАО. На втором месте Ханты-Мансийск с явкой 77,86%. На третьем — Белоярский — 75,94%. Наименьшую явку показывают Мегион (52,03%), Нефтеюганск (51,46%) и Сургут (49,56%). Но при этом в крупнейшем городе ХМАО проголосовало больше всего жителей. На избирательные участки пришло почти 144 тысячи человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наметился лидер по явке на выборах перед вторым днем голосования. Нижневартовский район показал явку в 75,10%.

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Нижневартовский район удерживает лидирующую позицию по явке на выборах президента России во второй день голосования. В муниципалитете по данным избиркома ХМАО проголосовали уже 79,44% жителей. «Нижневартовский район. Количество избирателей на 15:00 [16 марта]: 79,44%», — пишет в отчете избирком ХМАО. На втором месте Ханты-Мансийск с явкой 77,86%. На третьем — Белоярский — 75,94%. Наименьшую явку показывают Мегион (52,03%), Нефтеюганск (51,46%) и Сургут (49,56%). Но при этом в крупнейшем городе ХМАО проголосовало больше всего жителей. На избирательные участки пришло почти 144 тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наметился лидер по явке на выборах перед вторым днем голосования. Нижневартовский район показал явку в 75,10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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