Боксер Костя Цзю призвал свердловчан проявить уральскую гордость

Уроженец Свердловской области, абсолютный чемпион мира Костя Цзю уже проголосовал за нового президента России. В разговоре с URA.RU боксер выразил надежду, что и его земляки проявят уральскую гордость и покажут высокую явку на избирательных участках.
«Я проголосовал дистанционно, мне не очень удобно ходить на участки, не хватает времени. Считаю, что надо высказать поддержку тому [кандидату], кому считаешь нужным. Для меня важно мое личное мнение. Повлияет оно или нет на исход выборов — не знаю, но я высказал свою гражданскую позицию», — заявил знаменитый боксер.
Костя Цзю имеет множество громких титулов. Спортсмен, родившийся в Серове, является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира среди любителей и абсолютным чемпионом мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Цзю считает, что его бойцовский характер закалил Урал.
«Все мое становление было на Урале, я прожил там первые 22 года. Там закладывался мой фундамент, все здание строилось там, все, из чего происходят мои понятия и мысли. Когда я еду на Урал, особенно если заезжаю в Серов, я говорю себе: я еду домой. И всегда внутри ощущение волнения, особенно если долго не был», — признался боксер.
Он надеется, что и его земляки продемонстрируют уральскую гордость и не останутся в стороне на выборах. «Не удивлюсь, если свердловчане проявят уральский характер и явка будет высокой. Надеюсь, эта черта есть у нового поколения. По крайней мере, мое поколение выращено и воспитано так», — сказал чемпион.
Выборы президента стартовали утром 15 марта, а закончатся в 20:00 часов 17-го. На пост президента претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Агентство ведет онлайн-трансляцию с избирательных участков региона.
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