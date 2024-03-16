В Омске продемонстрировали кузнечика, «принимающего участие» в выборах президента России. Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал расписанный бюллетень размером всего пять миллиметров и стеклянную урну специально для этого насекомого.
«На самой урне была выполнена гравировка герба России, являющаяся одним из самых сложных элементов работы и выполненная на тонкой пластине из бивня мамонта», — говорится в сюжете передачи «Вести». Творчество Анатолия Коненко известно как в России, так и во всем мире. Его работы были представлены на международных выставках и даже попали в Книгу рекордов Гиннеса как самые маленькие произведения искусства.
Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. Продолжительность президентского срока составляет шесть лет. В список кандидатов вошли Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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