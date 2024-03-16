В Тюмени завершился второй день голосования

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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Тюменцы голосовали до последней минуты Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тюмени закончился второй день голосования на выборах президента России. Все участки закрыты до 08:00 воскресенья, 17 марта, начался подсчет промежуточной явки по итогам первых двух дней голосования. В середине дня этот показатель составлял 58,5%, сообщил в своем telegram-канале председатель тюменского избиркома Игорь Халин.

«Участки во второй день голосования в Тюменской области посетили 689 009 человек. В лидерах по области город Ишим, там явка на 15:00 16 марта составила 75,47%», — заявил Халин.

В настоящий момент идет подсчет общей явки по итогам первых двух дней голосования. Все самые интересные события, которые происходят на избирательных участках региона, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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В Тюмени закончился второй день голосования на выборах президента России. Все участки закрыты до 08:00 воскресенья, 17 марта, начался подсчет промежуточной явки по итогам первых двух дней голосования. В середине дня этот показатель составлял 58,5%, сообщил в своем telegram-канале председатель тюменского избиркома Игорь Халин. «Участки во второй день голосования в Тюменской области посетили 689 009 человек. В лидерах по области город Ишим, там явка на 15:00 16 марта составила 75,47%», — заявил Халин. В настоящий момент идет подсчет общей явки по итогам первых двух дней голосования. Все самые интересные события, которые происходят на избирательных участках региона, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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