В Тюмени завершился второй день голосования

В Тюмени закончился второй день голосования на выборах президента России. Все участки закрыты до 08:00 воскресенья, 17 марта, начался подсчет промежуточной явки по итогам первых двух дней голосования. В середине дня этот показатель составлял 58,5%, сообщил в своем telegram-канале председатель тюменского избиркома Игорь Халин.
«Участки во второй день голосования в Тюменской области посетили 689 009 человек. В лидерах по области город Ишим, там явка на 15:00 16 марта составила 75,47%», — заявил Халин.
В настоящий момент идет подсчет общей явки по итогам первых двух дней голосования. Все самые интересные события, которые происходят на избирательных участках региона, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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