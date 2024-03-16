На викторине в Тюмени разыграли третий автомобиль

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Лада-центр. Курган, лада, лада центр
Победительнице достанется LADA Granta Фото:

Третий автомобиль разыграли в супер-игре викторины «Люби свой край», которая проходит в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей». Ольге из областного центра досталась LADA Granta, сообщили ведущие прямого эфира тюменского телеканала.

«У меня нет водительских прав. Но теперь я их получу», — заявила победительница в прямом эфире.

Ранее URA.RU рассказало, что первый автомобиль разыграли в первый день викторины, в пятницу, 15 марта. Вторая LADA Granta нашла своего хозяина в субботу, 16 марта, во втором розыгрыше супер-игры.

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Третий автомобиль разыграли в супер-игре викторины «Люби свой край», которая проходит в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей». Ольге из областного центра досталась LADA Granta, сообщили ведущие прямого эфира тюменского телеканала. «У меня нет водительских прав. Но теперь я их получу», — заявила победительница в прямом эфире. Ранее URA.RU рассказало, что первый автомобиль разыграли в первый день викторины, в пятницу, 15 марта. Вторая LADA Granta нашла своего хозяина в субботу, 16 марта, во втором розыгрыше супер-игры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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