Явка избирателей по итогам двух дней голосования в Тюмени почти достигла 70%. Инфографика

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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
В выборах активно участвуют тюменцы всех возрастных групп Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тюмени по итогам первых двух дней голосования на выборах президента России явка составила 68,29%. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин.

«805 236 человек отдали свои голоса за выбранного кандидата. Я сам тоже сегодня принял участие в голосовании», — заявил Халин.

По его словам, в процессе выборов президента активно участвуют жители тюменской области всех возрастных групп. Ранее URA.RU рассказало, что к середине второго дня голосования явка достигла уровня 58,5%.

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В Тюмени по итогам первых двух дней голосования на выборах президента России явка составила 68,29%. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин. «805 236 человек отдали свои голоса за выбранного кандидата. Я сам тоже сегодня принял участие в голосовании», — заявил Халин. По его словам, в процессе выборов президента активно участвуют жители тюменской области всех возрастных групп. Ранее URA.RU рассказало, что к середине второго дня голосования явка достигла уровня 58,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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