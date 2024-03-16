В выборах активно участвуют тюменцы всех возрастных групп
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Тюмени по итогам первых двух дней голосования на выборах президента России явка составила 68,29%. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин.
«805 236 человек отдали свои голоса за выбранного кандидата. Я сам тоже сегодня принял участие в голосовании», — заявил Халин.
По его словам, в процессе выборов президента активно участвуют жители тюменской области всех возрастных групп. Ранее URA.RU рассказало, что к середине второго дня голосования явка достигла уровня 58,5%.
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