15 марта 2024

Явка в Тюмени приближается к 60%. Инфографика

В Тюмени на выборах президента России проголосовали 58,5% избирателей
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
Тюменцы продолжают приходить на избирательные участки Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Тюмени явка к 15:00 16 марта составила 58,5%. Об этом со ссылкой на председателя тюменского избиркома Игоря Халина сообщил в telegram-канале информационный центр правительства региона.

«Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил новые данные. Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 15.00 16 марта составила 58,50%», — говорится в сообщении.

По словам Халина, среди городов и районов Тюменской области по явке лидирует Ишим — здесь показатель составляет 75,47%. Среди лидеров, где показатель превысил 70%, входят Голышмановский городской округ, Тобольск и Ялуторовский район. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о самых интересных событиях второго дня голосования на выборах президента России.

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В Тюмени явка к 15:00 16 марта составила 58,5%. Об этом со ссылкой на председателя тюменского избиркома Игоря Халина сообщил в telegram-канале информационный центр правительства региона. «Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил новые данные. Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 15.00 16 марта составила 58,50%», — говорится в сообщении. По словам Халина, среди городов и районов Тюменской области по явке лидирует Ишим — здесь показатель составляет 75,47%. Среди лидеров, где показатель превысил 70%, входят Голышмановский городской округ, Тобольск и Ялуторовский район. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о самых интересных событиях второго дня голосования на выборах президента России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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