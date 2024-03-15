В Тюмени явка к 15:00 16 марта составила 58,5%. Об этом со ссылкой на председателя тюменского избиркома Игоря Халина сообщил в telegram-канале информационный центр правительства региона.
«Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил новые данные. Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 15.00 16 марта составила 58,50%», — говорится в сообщении.
По словам Халина, среди городов и районов Тюменской области по явке лидирует Ишим — здесь показатель составляет 75,47%. Среди лидеров, где показатель превысил 70%, входят Голышмановский городской округ, Тобольск и Ялуторовский район. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о самых интересных событиях второго дня голосования на выборах президента России.
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