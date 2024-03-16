Многодетная семья из Курганской области дважды победила в викторине

17 марта 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Призы выиграли старшая дочь и глава семейства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетная семья Золгариных из Половинского округа Курганской области выиграла электросамокат и телевизор на викторине, которая проходит в регионе в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». О победителях рассказала пресс-служба правительства области. «Старшая дочь Дарья получила у волонтеров билет, ответила на вопросы викторины и выиграла электросамокат. А на следующий день в дом Золгариных доставили телевизор — выигрыш главы семьи Жумабая», — написано в ведомственном telegram-канале. По данным властей, победители есть в каждом округе. Первым крупным призом стал автомобиль Niva Travel, разыгранный в первый день викторины. Его торжественно передали владельцу на центральной площади Кургана. Жители региона 15 марта выиграли почти 2000 подарков. Вторую машину разыграли вечером следующего дня. По словам организаторов, призов осталось много. В заключительный день, 17 марта, вместе с авто будет разыграна квартира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная семья Золгариных из Половинского округа Курганской области выиграла электросамокат и телевизор на викторине, которая проходит в регионе в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». О победителях рассказала пресс-служба правительства области. «Старшая дочь Дарья получила у волонтеров билет, ответила на вопросы викторины и выиграла электросамокат. А на следующий день в дом Золгариных доставили телевизор — выигрыш главы семьи Жумабая», — написано в ведомственном telegram-канале. По данным властей, победители есть в каждом округе. Первым крупным призом стал автомобиль Niva Travel, разыгранный в первый день викторины. Его торжественно передали владельцу на центральной площади Кургана. Жители региона 15 марта выиграли почти 2000 подарков. Вторую машину разыграли вечером следующего дня. По словам организаторов, призов осталось много. В заключительный день, 17 марта, вместе с авто будет разыграна квартира.