16 марта 2024

Многодетная семья из Курганской области дважды победила в викторине

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Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
Призы выиграли старшая дочь и глава семейства Фото:

Многодетная семья Золгариных из Половинского округа Курганской области выиграла электросамокат и телевизор на викторине, которая проходит в регионе в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». О победителях рассказала пресс-служба правительства области.

«Старшая дочь Дарья получила у волонтеров билет, ответила на вопросы викторины и выиграла электросамокат. А на следующий день в дом Золгариных доставили телевизор — выигрыш главы семьи Жумабая», — написано в ведомственном telegram-канале. По данным властей, победители есть в каждом округе.

Первым крупным призом стал автомобиль Niva Travel, разыгранный в первый день викторины. Его торжественно передали владельцу на центральной площади Кургана. Жители региона 15 марта выиграли почти 2000 подарков. Вторую машину разыграли вечером следующего дня. По словам организаторов, призов осталось много. В заключительный день, 17 марта, вместе с авто будет разыграна квартира.

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Многодетная семья Золгариных из Половинского округа Курганской области выиграла электросамокат и телевизор на викторине, которая проходит в регионе в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». О победителях рассказала пресс-служба правительства области. «Старшая дочь Дарья получила у волонтеров билет, ответила на вопросы викторины и выиграла электросамокат. А на следующий день в дом Золгариных доставили телевизор — выигрыш главы семьи Жумабая», — написано в ведомственном telegram-канале. По данным властей, победители есть в каждом округе. Первым крупным призом стал автомобиль Niva Travel, разыгранный в первый день викторины. Его торжественно передали владельцу на центральной площади Кургана. Жители региона 15 марта выиграли почти 2000 подарков. Вторую машину разыграли вечером следующего дня. По словам организаторов, призов осталось много. В заключительный день, 17 марта, вместе с авто будет разыграна квартира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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