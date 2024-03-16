В Кургане на викторине «Весна в семью пришла» разыграли второй автомобиль. Видео

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Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
В Кургане разыграли вторую машину Lada Niva Travel Фото:

Вторую машину Lada Niva Travel в рамках викторины «Весна в семью пришла» выиграла жительница Кургана Анастасия. Об этом сообщалось во время прямой трансляции в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

«Главный подарок сегодняшнего дня — Lada Niva Travel. Победитель будет выбираться из участников, которые зарегистрировались 16 марта. Победителем стал обладатель билета №646963. Обладательницей машины стала жительница Кургана Анастасия», — сообщалось во время прямого эфира.

Ранее URA.RU писало, о том в Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла». Автомобиль получил житель села Просвет Иван Иваниенко. Ключи от новой машины мужчине торжественно передали на центральной площади Кургана. Всего курганцы в первый день викторины выиграли почти 2000 подарков. Среди призов электросамокаты, телевизоры, умных колонки, смартфоны, фены, мультиварки, блендеры, чайники, утюги, шуруповерты и кухонные весы.

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Вторую машину Lada Niva Travel в рамках викторины «Весна в семью пришла» выиграла жительница Кургана Анастасия. Об этом сообщалось во время прямой трансляции в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». «Главный подарок сегодняшнего дня — Lada Niva Travel. Победитель будет выбираться из участников, которые зарегистрировались 16 марта. Победителем стал обладатель билета №646963. Обладательницей машины стала жительница Кургана Анастасия», — сообщалось во время прямого эфира. Ранее URA.RU писало, о том в Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла». Автомобиль получил житель села Просвет Иван Иваниенко. Ключи от новой машины мужчине торжественно передали на центральной площади Кургана. Всего курганцы в первый день викторины выиграли почти 2000 подарков. Среди призов электросамокаты, телевизоры, умных колонки, смартфоны, фены, мультиварки, блендеры, чайники, утюги, шуруповерты и кухонные весы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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