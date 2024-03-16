Вторую машину Lada Niva Travel в рамках викторины «Весна в семью пришла» выиграла жительница Кургана Анастасия. Об этом сообщалось во время прямой трансляции в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
«Главный подарок сегодняшнего дня — Lada Niva Travel. Победитель будет выбираться из участников, которые зарегистрировались 16 марта. Победителем стал обладатель билета №646963. Обладательницей машины стала жительница Кургана Анастасия», — сообщалось во время прямого эфира.
Ранее URA.RU писало, о том в Курганской области вручили первый крупный приз викторины «Весна в семью пришла». Автомобиль получил житель села Просвет Иван Иваниенко. Ключи от новой машины мужчине торжественно передали на центральной площади Кургана. Всего курганцы в первый день викторины выиграли почти 2000 подарков. Среди призов электросамокаты, телевизоры, умных колонки, смартфоны, фены, мультиварки, блендеры, чайники, утюги, шуруповерты и кухонные весы.
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