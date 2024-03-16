Челябинский фонд экс-депутата Госдумы Барышева просит признать себя банкротом

Фонд «Соцгород» основанный Андреем Барышевым банкротится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Фонд просит признать себя банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Челябинский городской содействия реализации социальных программ „Соцгород“. Заявление о признании должника банкротом», — указано в картотеке. Заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена.

Согласно сервису СБИС, долги фонда, из-за которого «Соцгород» просит себя признать банкротом, составляют 11,4 млн рублей. За счет чего образовались долги, не указывается. Исков на такую сумму к «Соцгороду» в базе данных судов нет.

Фонд «Соцгород» был создан весной 1999 года. Фонд занимался социальными проектами в Металлургическом районе и играл важную роль в продвижении Барышева на выборах. С 2000 по 2009 годы Барышев избирался депутатом гордумы Челябинска, затем выиграл выборы в ЗСО. В 2016 году он стал депутатом Госдумы по Челябинскому одномандатному округу при поддержке «Единой России». В новый состав Госдумы в 2020 году уже не попал, так выдвигался самовыдвиженцем и не смог собрать подписи.

По договору с Минимущества области фонд «Соцгород» два десятилетия безвозмездно использовал 2,8 тысячи кв. метров в Центральном клубе Металлургического района Челябинска для проведения различных мероприятий. В октябре 2021 года ведомство уведомило фонд «Соцгород» об одностороннем расторжении договора. Поводом для этого стало то, что команда Барышева размещала в клубе посторонние организаций. «Соцгород» судился с минимущества, но все суды проиграл.