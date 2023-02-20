Экс-депутата Госдумы и его соратников выселяют из Центрального клуба в Челябинске

Фонд Андрея Барышева безвозмездно использовал 2,8 тысячи кв. метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественно-политическое движение «Соцгород» и одноименный фонд, основанные экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым, проиграли суды и должны покинуть Центральный клуб Металлургического района Челябинска. Обе организации не смогли оспорит решение регионального министерства имущества прервать односторонний договор безвозмездной аренды.

«Челябинское областное общественное движение содействия политической, экономической и социальной жизни области „Соцгород“ (истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Министерству имущества Челябинской области (ответчик) о признании незаконным одностороннего отказа от договора. В удовлетворении исковых требований истца „Соцгород“ отказать. В силу п. 8.5 договора он считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента получения ссудополучателем уведомления о досрочном расторжении», — говорится на сайте суда.

В решении Арбитражного суде области отмечают, что данный иск «Соцгорода» является по своей сути, несогласием с судебными актами, вынесенными судами ранее по этому делу. Однако вопрос о законности отказа министерства имущества области от договора безвозмездного пользования помещением Центрального клуба подтвержден постановлением суда апелляционной инстанции. На основании этого «Соцгороду» и отказали в удовлетворении исковых требований.

По договору с минимуществом фонд «Соцгород» безвозмездно использовал 2,8 тысячи кв. метров в Центральном клубе два десятилетия. В октябре 2021 года ведомство уведомило фонд «Соцгород» об одностороннем расторжении договора, в последний раз продленного в 2010 году. В министерстве это решение объяснили нехваткой помещений и тем, что команда Барышева размещала в клубе посторонние организаций.

Барышев в 2016 году избрался в Госдуму по Челябинскому округу при поддержке партии «Единой России». В 2021 году он рассорился с однопартийцами и решил идти по Металлургическому округу самовыдвиженцем, но не набрал нужного количества подписей. Соратники Барышева также устроил демарш, когда пять депутатов Металлургического райсовета в июне 2021 года демонстративно вышли из рядов «Единой России».