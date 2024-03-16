16 марта 2024
15 марта 2024

В Перми на выборы президента пришла многодетная семья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия на ЖД вокзале. Пермь, избирательная комиссия, паспорт рф, избирательный участок, российский паспорт
Двое старших детей в семье пермского педагога голосовали впервые в жизни Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Перми участие в выборах президента приняла многодетная семья Мясниковых. Об этом URA.RU рассказала мама семьи, учитель информатики гимназии №5 Анастасия Мясникова. Педагог отметила, что вместе с ней и ее мужем на избирательный участок впервые участвовали двое старших детей-двойняшек, 11-классники Артем и Владимир.

«Мы на голосование ходили всей семьей: Я, муж, старшие дети, Артем и Владимир, дочка и бабушка. Дочь пока маленькая, участие в выборах не принимает, поскольку учится в третьем классе, а вот сыновья голосовали впервые. Им было интересно посмотреть, как организован этот процесс», — отметила Мясникова.

В беседе с URA.RU Владимир признался, что гордится тем, что «принял участие в политической жизни страны». По словам Артема, сейчас в школе он проходит такую тему как «Избирательная система и выборы в России», поэтому «было интересно самому попробовать, что это такое».

Выборы президента РФ проходят в России 15—17 марта. Явка на выборах в Пермском крае по итогам второго дня голосования составила 54,2%. Лидерами по числу принявших участие в голосовании стали Губахинский, Юсьвинский, Березовский, Кишертский и Бардымский округа.

Семья Мясниковых на избирательном участке, расположенном в гимназии №5
Семья Мясниковых на избирательном участке, расположенном в гимназии №5

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В Перми участие в выборах президента приняла многодетная семья Мясниковых. Об этом URA.RU рассказала мама семьи, учитель информатики гимназии №5 Анастасия Мясникова. Педагог отметила, что вместе с ней и ее мужем на избирательный участок впервые участвовали двое старших детей-двойняшек, 11-классники Артем и Владимир. «Мы на голосование ходили всей семьей: Я, муж, старшие дети, Артем и Владимир, дочка и бабушка. Дочь пока маленькая, участие в выборах не принимает, поскольку учится в третьем классе, а вот сыновья голосовали впервые. Им было интересно посмотреть, как организован этот процесс», — отметила Мясникова. В беседе с URA.RU Владимир признался, что гордится тем, что «принял участие в политической жизни страны». По словам Артема, сейчас в школе он проходит такую тему как «Избирательная система и выборы в России», поэтому «было интересно самому попробовать, что это такое». Выборы президента РФ проходят в России 15—17 марта. Явка на выборах в Пермском крае по итогам второго дня голосования составила 54,2%. Лидерами по числу принявших участие в голосовании стали Губахинский, Юсьвинский, Березовский, Кишертский и Бардымский округа.
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