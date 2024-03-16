В Перми участие в выборах президента приняла многодетная семья Мясниковых. Об этом URA.RU рассказала мама семьи, учитель информатики гимназии №5 Анастасия Мясникова. Педагог отметила, что вместе с ней и ее мужем на избирательный участок впервые участвовали двое старших детей-двойняшек, 11-классники Артем и Владимир.
«Мы на голосование ходили всей семьей: Я, муж, старшие дети, Артем и Владимир, дочка и бабушка. Дочь пока маленькая, участие в выборах не принимает, поскольку учится в третьем классе, а вот сыновья голосовали впервые. Им было интересно посмотреть, как организован этот процесс», — отметила Мясникова.
В беседе с URA.RU Владимир признался, что гордится тем, что «принял участие в политической жизни страны». По словам Артема, сейчас в школе он проходит такую тему как «Избирательная система и выборы в России», поэтому «было интересно самому попробовать, что это такое».
Выборы президента РФ проходят в России 15—17 марта. Явка на выборах в Пермском крае по итогам второго дня голосования составила 54,2%. Лидерами по числу принявших участие в голосовании стали Губахинский, Юсьвинский, Березовский, Кишертский и Бардымский округа.
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