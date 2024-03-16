16 марта 2024
15 марта 2024

Пермский край третий день выбирает президента РФ: онлайн-трансляция

Пермский край третий день выбирает президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Избирательная комиссия на ЖД вокзале. Пермь, избирательная комиссия, избирательная урна, избирательный участок, бюллетень
В течение трех дней пермяки голосуют на выборах президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае идет третий день голосования на выборах президента Российской Федерации 2024. На вторые сутки явка избирателей на участки составила 54,2%. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новые люди) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию основных событий, происходящих в регионе на выборах. В режиме реального времени корреспонденты агентства также сообщают о ходе голосования по всей России.

08:31 17.03.2024 К финальному дню выборов президента РФ дистанционным электронным голосованием воспользовались 87% пермяков, подавших заявление. За двое суток в регионе не зафиксировано нарушений в ходе процедуры выборов. В комиссии и ситуационный центр Общественного наблюдения за голосованием не поступило ни одной жалобы.

08:01 17.03.2024 В 08:00 открылись избирательные участки на территории всего Пермского края. Они будут работать до 20:00. За процедурой голосования следят общественные наблюдатели, в том числе международные, прибывшие из других стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае идет третий день голосования на выборах президента Российской Федерации 2024. На вторые сутки явка избирателей на участки составила 54,2%. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новые люди) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию основных событий, происходящих в регионе на выборах. В режиме реального времени корреспонденты агентства также сообщают о ходе голосования по всей России. 08:31 17.03.2024 К финальному дню выборов президента РФ дистанционным электронным голосованием воспользовались 87% пермяков, подавших заявление. За двое суток в регионе не зафиксировано нарушений в ходе процедуры выборов. В комиссии и ситуационный центр Общественного наблюдения за голосованием не поступило ни одной жалобы. 08:01 17.03.2024 В 08:00 открылись избирательные участки на территории всего Пермского края. Они будут работать до 20:00. За процедурой голосования следят общественные наблюдатели, в том числе международные, прибывшие из других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...