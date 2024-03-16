Пермский край третий день выбирает президента РФ: онлайн-трансляция

В Пермском крае идет третий день голосования на выборах президента Российской Федерации 2024. На вторые сутки явка избирателей на участки составила 54,2%. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (Новые люди) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию основных событий, происходящих в регионе на выборах. В режиме реального времени корреспонденты агентства также сообщают о ходе голосования по всей России.
08:31 17.03.2024 К финальному дню выборов президента РФ дистанционным электронным голосованием воспользовались 87% пермяков, подавших заявление. За двое суток в регионе не зафиксировано нарушений в ходе процедуры выборов. В комиссии и ситуационный центр Общественного наблюдения за голосованием не поступило ни одной жалобы.
08:01 17.03.2024 В 08:00 открылись избирательные участки на территории всего Пермского края. Они будут работать до 20:00. За процедурой голосования следят общественные наблюдатели, в том числе международные, прибывшие из других стран.
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