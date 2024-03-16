На рекордную явку в Пермском крае повлиял уникальный проект на заводах

17 марта 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Пермяки побили все рекорды на выборах президента Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На выборах 2024 года в Пермском крае был реализован проект промышленной мобилизации. Как рассказали источники URA.RU в политэлитах, на предприятиях — и на крупных заводах, и в микропредприятиях — работала агитационная сеть. Она охватила 500 тысяч человек. И каждый из них, как правило, убедил в важности голосования членов семьи. Этот проект, а также подомовой обход избирателей сотрудниками избиркомов оказал основное влияние на явку. А природа помогла с хорошей погодой 17 марта. Уже к 15:00 17 марта стало понятно, что Пермский край выполнит план по явке. Но мало кто из скептиков в политэлитах ожидал, что к этому времени будет побит исторический рекорд голосования на выборах президента. В 15:00 на участки пришли 1,4 млн человек (71,2%). К 18:00 все окончательно убедились: с задачей регион справился. Край продемонстрировал консолидацию общества (78,1%). Политтехнолог, директор пермского «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин отмечает, что свою роль сыграло трехдневного голосование. У людей было больше времени прийти на участки. Также была возможность проголосовать удаленно (ДЭГ), можно было выбрать на удобном для себя участке, а не по месту прописки («Мобильный избиратель»). «Самое главное: отработала избирательная комиссия, и отдельной историей была мобилизация среди предприятий. Проект „ИнформУИК“ (подомовой обход) — это беспрецедентная история», — отметил Сергей Ильин. По его итогам, 90% жителей Пермского края сказали, что точно или скорее всего пойдут на выборы. Источник в политэлитах рассказывает, что проект промышленной мобилизации предполагал выстраивание агитационной сетки. Начинали с больших заводов, потом меньше, меньше, меньше. И, в конечном счете, дошли до микропредприятий. По сути, на каждом их предприятий выстраивалась агитационная сетка — по типу классической сетевой истории, только на заводах и в компаниях. Нет, заводчан не вынуждали идти на выборы. Им просто разъяснили, почему это важно и как это сделать. А те потом брали с собой на участки членов семей. Многие, кстати, выбирали ДЭГ — благодаря этой технологии в 2024 году на выборах президента проголосовали те, кто не голосовал никогда. «Наконец, сегодня отличная погода в Пермском крае. Практически во всех муниципалитетах светит солнце, идут масленичные гуляния — это тоже сыграло значимую роль», — отметил источник. Но погода стала лишь внешним символом отражения консолидации пермяков на выборах президента. Важно, что явка в Пермском крае прирастала постепенно, тем самым не вызывая сомнений в полной легитимности выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах 2024 года в Пермском крае был реализован проект промышленной мобилизации. Как рассказали источники URA.RU в политэлитах, на предприятиях — и на крупных заводах, и в микропредприятиях — работала агитационная сеть. Она охватила 500 тысяч человек. И каждый из них, как правило, убедил в важности голосования членов семьи. Этот проект, а также подомовой обход избирателей сотрудниками избиркомов оказал основное влияние на явку. А природа помогла с хорошей погодой 17 марта. Уже к 15:00 17 марта стало понятно, что Пермский край выполнит план по явке. Но мало кто из скептиков в политэлитах ожидал, что к этому времени будет побит исторический рекорд голосования на выборах президента. В 15:00 на участки пришли 1,4 млн человек (71,2%). К 18:00 все окончательно убедились: с задачей регион справился. Край продемонстрировал консолидацию общества (78,1%). Политтехнолог, директор пермского «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин отмечает, что свою роль сыграло трехдневного голосование. У людей было больше времени прийти на участки. Также была возможность проголосовать удаленно (ДЭГ), можно было выбрать на удобном для себя участке, а не по месту прописки («Мобильный избиратель»). «Самое главное: отработала избирательная комиссия, и отдельной историей была мобилизация среди предприятий. Проект „ИнформУИК“ (подомовой обход) — это беспрецедентная история», — отметил Сергей Ильин. По его итогам, 90% жителей Пермского края сказали, что точно или скорее всего пойдут на выборы. Источник в политэлитах рассказывает, что проект промышленной мобилизации предполагал выстраивание агитационной сетки. Начинали с больших заводов, потом меньше, меньше, меньше. И, в конечном счете, дошли до микропредприятий. По сути, на каждом их предприятий выстраивалась агитационная сетка — по типу классической сетевой истории, только на заводах и в компаниях. Нет, заводчан не вынуждали идти на выборы. Им просто разъяснили, почему это важно и как это сделать. А те потом брали с собой на участки членов семей. Многие, кстати, выбирали ДЭГ — благодаря этой технологии в 2024 году на выборах президента проголосовали те, кто не голосовал никогда. «Наконец, сегодня отличная погода в Пермском крае. Практически во всех муниципалитетах светит солнце, идут масленичные гуляния — это тоже сыграло значимую роль», — отметил источник. Но погода стала лишь внешним символом отражения консолидации пермяков на выборах президента. Важно, что явка в Пермском крае прирастала постепенно, тем самым не вызывая сомнений в полной легитимности выборов.