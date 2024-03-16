16 марта 2024

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Собянин: ПВО сбила два беспилотника в Раменках и Ступинском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Предварительно, пострадавших и разрушений из-за атак беспилотников нет, заявил Сергей Собянин Фото:

Противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника, летевших на Москву в последний день президентских выборов. Атака двух БПЛА была отражена в Раменском и Ступинском городских округах. Еще столько же — в Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Также дрон был сбит в Ступинском горокруге.

До этого мэр столицы сообщил о двух БПЛА, уничтоженных в округе Домодедово. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Собянин. Всего за 

ВСУ не раз пытались атаковать столицу России. Так, Собянин в декабре 2023 года сообщал о сбитом беспилотнике в Подольском городском округе. БПЛА направлялся к российской границе, заявил мэр, передает «Утро.ру». Кроме того, Раменский округ подвергался атаке БПЛА 12 марта, пишет A42.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника, летевших на Москву в последний день президентских выборов. Атака двух БПЛА была отражена в Раменском и Ступинском городских округах. Еще столько же — в Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Также дрон был сбит в Ступинском горокруге. До этого мэр столицы сообщил о двух БПЛА, уничтоженных в округе Домодедово. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Собянин. Всего за  ВСУ не раз пытались атаковать столицу России. Так, Собянин в декабре 2023 года сообщал о сбитом беспилотнике в Подольском городском округе. БПЛА направлялся к российской границе, заявил мэр, передает «Утро.ру». Кроме того, Раменский округ подвергался атаке БПЛА 12 марта, пишет A42.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...