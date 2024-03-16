Происшествия ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов Собянин: ПВО сбила два беспилотника в Раменках и Ступинском 17 марта 2024 в 07:47 Размер текста - 17 + Предварительно, пострадавших и разрушений из-за атак беспилотников нет, заявил Сергей Собянин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника, летевших на Москву в последний день президентских выборов. Атака двух БПЛА была отражена в Раменском и Ступинском городских округах. Еще столько же — в Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Также дрон был сбит в Ступинском горокруге. До этого мэр столицы сообщил о двух БПЛА, уничтоженных в округе Домодедово. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Собянин. Всего за ВСУ не раз пытались атаковать столицу России. Так, Собянин в декабре 2023 года сообщал о сбитом беспилотнике в Подольском городском округе. БПЛА направлялся к российской границе, заявил мэр, передает «Утро.ру». Кроме того, Раменский округ подвергался атаке БПЛА 12 марта, пишет A42.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника, летевших на Москву в последний день президентских выборов. Атака двух БПЛА была отражена в Раменском и Ступинском городских округах. Еще столько же — в Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Также дрон был сбит в Ступинском горокруге. До этого мэр столицы сообщил о двух БПЛА, уничтоженных в округе Домодедово. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Собянин. Всего за ВСУ не раз пытались атаковать столицу России. Так, Собянин в декабре 2023 года сообщал о сбитом беспилотнике в Подольском городском округе. БПЛА направлялся к российской границе, заявил мэр, передает «Утро.ру». Кроме того, Раменский округ подвергался атаке БПЛА 12 марта, пишет A42.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям