ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника, летевших на Москву в последний день президентских выборов. Атака двух БПЛА была отражена в Раменском и Ступинском городских округах. Еще столько же — в Домодедово, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», —
До этого мэр столицы сообщил о двух БПЛА, уничтоженных в округе Домодедово. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Собянин. Всего за
ВСУ не раз пытались атаковать столицу России. Так, Собянин в декабре 2023 года сообщал о сбитом беспилотнике в Подольском городском округе. БПЛА направлялся к российской границе, заявил мэр, передает «Утро.ру». Кроме того, Раменский округ подвергался атаке БПЛА 12 марта, пишет A42.Ru.
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