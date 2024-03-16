Выборы президента РФ в ЯНАО проходят без нарушений. Об этом сообщил руководитель регионального штаба общественного наблюдения Дмитрий Заякин.
«На избирательных участках ЯНАО 15 и 16 марта нарушений не зафиксировано. Наши наблюдатели вчера отмечали, что наблюдается усиление охраны правопорядка на избирательных участках. Избирателями это воспринимается с пониманием», — сообщил Дмитрий Заякин в ходе утреннего брифинга 17 марта.
Председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт заметил, что ухудшение погоды не должно стать препятствием для избирателей. Проголосовать можно на дому, этим правом воспользовалось 10488 человек.
Явка на избирательные участки в округе составила 84% избирателей. На Ямале работают 209 постоянных и 12 временных пунктов для голосования. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по освещению хода голосования за президента РФ.
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