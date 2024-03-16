Жители Салехарда идут за подарками от викторины «Всей семьей» в центр выдачи. Фото

Жители Салехарда получают ноутбуки и велосипеды в центре выдачи викторины

17 марта 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Жительница Салехарда поделилась эмоциями после выигрыша (фото из архива) Фото: Сергей Кутовой © URA.RU Десятки ценных подарков получили жители Салехарда (ЯНАО) в центре выдачи викторины «Всей семьей». Об этом URA.RU рассказала сотрудница центра. «В субботу 16 марта в центр по улице Сандалова, 2 пришло порядка 30 выигравших. Уже забрали увлажнитель воздуха, ноутбук, велосипед, яндекс-станцию, и смартфон Samsung Galaxy А 23. Сегодня, 17 марта, восемь человек получили подарки», — сообщила сотрудница центра корреспонденту агентства. С одним из победителей корреспондент пообщался лично. Инна Кожевникова работает в «Проектстройсервис» и билет викторины «Всей семьей» получила на предприятии. «О своем выигрыше узнала из sms-сообщения, потом посмотрела трансляцию. Какие чувства испытала? Радость, конечно», — рассказала обладательница нового power banka. Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году. Розыгрыш главных подарков — восьми квартир пройдет в прямом эфире в 21:00 17 марта. Пункты выдачи в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде ждут победителей в течение 80 дней с даты проведения викторины. Ранее, жительница Салехарда поделилась эмоциями от выигрыша смартфона. Инна Кожевникова получила Power bank, поучаствовав в викторине «Всей семьей» Фото: Александр Поздеев, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки ценных подарков получили жители Салехарда (ЯНАО) в центре выдачи викторины «Всей семьей». Об этом URA.RU рассказала сотрудница центра. «В субботу 16 марта в центр по улице Сандалова, 2 пришло порядка 30 выигравших. Уже забрали увлажнитель воздуха, ноутбук, велосипед, яндекс-станцию, и смартфон Samsung Galaxy А 23. Сегодня, 17 марта, восемь человек получили подарки», — сообщила сотрудница центра корреспонденту агентства. С одним из победителей корреспондент пообщался лично. Инна Кожевникова работает в «Проектстройсервис» и билет викторины «Всей семьей» получила на предприятии. «О своем выигрыше узнала из sms-сообщения, потом посмотрела трансляцию. Какие чувства испытала? Радость, конечно», — рассказала обладательница нового power banka. Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году. Розыгрыш главных подарков — восьми квартир пройдет в прямом эфире в 21:00 17 марта. Пункты выдачи в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде ждут победителей в течение 80 дней с даты проведения викторины. Ранее, жительница Салехарда поделилась эмоциями от выигрыша смартфона.