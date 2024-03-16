16 марта 2024

Жители Салехарда идут за подарками от викторины «Всей семьей» в центр выдачи. Фото

Жители Салехарда получают ноутбуки и велосипеды в центре выдачи викторины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
выборы Тюменского губернатора 9 сентября 2018, Ноябрьск, ЯНАО, приз, викторина ноябрьск
Жительница Салехарда поделилась эмоциями после выигрыша (фото из архива) Фото:

Десятки ценных подарков получили жители Салехарда (ЯНАО) в центре выдачи викторины «Всей семьей». Об этом URA.RU рассказала сотрудница центра.

«В субботу 16 марта в центр по улице Сандалова, 2 пришло порядка 30 выигравших. Уже забрали увлажнитель воздуха, ноутбук, велосипед, яндекс-станцию, и смартфон Samsung Galaxy А 23. Сегодня, 17 марта, восемь человек получили подарки», — сообщила сотрудница центра корреспонденту агентства.

С одним из победителей корреспондент пообщался лично. Инна Кожевникова работает в «Проектстройсервис» и билет викторины «Всей семьей» получила на предприятии. «О своем выигрыше узнала из sms-сообщения, потом посмотрела трансляцию. Какие чувства испытала? Радость, конечно», — рассказала обладательница нового power banka.

Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году.

Розыгрыш главных подарков — восьми квартир пройдет в прямом эфире в 21:00 17 марта. Пункты выдачи в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде ждут победителей в течение 80 дней с даты проведения викторины. Ранее, жительница Салехарда поделилась эмоциями от выигрыша смартфона.

Инна Кожевникова получила Power bank, поучаствовав в викторине «Всей семьей»
Инна Кожевникова получила Power bank, поучаствовав в викторине «Всей семьей»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десятки ценных подарков получили жители Салехарда (ЯНАО) в центре выдачи викторины «Всей семьей». Об этом URA.RU рассказала сотрудница центра. «В субботу 16 марта в центр по улице Сандалова, 2 пришло порядка 30 выигравших. Уже забрали увлажнитель воздуха, ноутбук, велосипед, яндекс-станцию, и смартфон Samsung Galaxy А 23. Сегодня, 17 марта, восемь человек получили подарки», — сообщила сотрудница центра корреспонденту агентства. С одним из победителей корреспондент пообщался лично. Инна Кожевникова работает в «Проектстройсервис» и билет викторины «Всей семьей» получила на предприятии. «О своем выигрыше узнала из sms-сообщения, потом посмотрела трансляцию. Какие чувства испытала? Радость, конечно», — рассказала обладательница нового power banka. Для того чтобы получить подарок, при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и корешок билета викторины «Всей семьей». Организаторы предупреждают, что подарок стоимостью выше четырех тысяч рублей облагается налогом, который победитель должен будет заплатить в 2025 году. Розыгрыш главных подарков — восьми квартир пройдет в прямом эфире в 21:00 17 марта. Пункты выдачи в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде ждут победителей в течение 80 дней с даты проведения викторины. Ранее, жительница Салехарда поделилась эмоциями от выигрыша смартфона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...