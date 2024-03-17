Сообщения о поддержке россиянами акции протеста на выборах оказались ложными

17 марта 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Голосование на выборах президента РФ во Владивостоке и на Сахалине проходит в штатном режиме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях начали выдавать старые видео за якобы произошедшие во Владивостоке и на Сахалине акции протеста на выборах президента России. Однако распространяемая информация является фейком. Об этом URA.RU стало известно во время совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации. Фейковые сообщения начали распространять оппозиционные telegram-каналы. На прикрепленным к ним видео люди стоят в очереди на избирательный участок. Один из роликов подписан так: «Владивосток. 17 марта 2024 года. 12:00». Второе видео, по словам автора фейка, произошло в то же время, но на Сахалине. Но на самом деле оба видео были сняты давно. На первом ролике изображена очередь на избирательный участок в Витебске в 2018 году, видео не имеет никакого отношения к Владивостоку. Кадры якобы из Сахалина на самом деле были запечатлены в Москве в 2012 году. Оба ролика не изображают какие-либо протестные акции, на них лишь отображены очереди на избирательные участки. Кроме того, российские СМИ не сообщали о каких-либо подобных инцидентах на Сахалине и во Владивостоке. Голосование на выборах президента в этих регионах также проходит в штатном режиме. Для фейка про Владивосток было использовано видео, снятое в 2018 году в Витебске фото: скрин видео (https://www.youtube.com/watch?v=jyqIIBCSQA8) Для фейкового сообщения про Сахалин авторы использовали ролик, снятый в Москве в 2012 году фото: скрин видео (https://www.youtube.com/shorts/nQYWHqND740) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях начали выдавать старые видео за якобы произошедшие во Владивостоке и на Сахалине акции протеста на выборах президента России. Однако распространяемая информация является фейком. Об этом URA.RU стало известно во время совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации. Фейковые сообщения начали распространять оппозиционные telegram-каналы. На прикрепленным к ним видео люди стоят в очереди на избирательный участок. Один из роликов подписан так: «Владивосток. 17 марта 2024 года. 12:00». Второе видео, по словам автора фейка, произошло в то же время, но на Сахалине. Но на самом деле оба видео были сняты давно. На первом ролике изображена очередь на избирательный участок в Витебске в 2018 году, видео не имеет никакого отношения к Владивостоку. Кадры якобы из Сахалина на самом деле были запечатлены в Москве в 2012 году. Оба ролика не изображают какие-либо протестные акции, на них лишь отображены очереди на избирательные участки. Кроме того, российские СМИ не сообщали о каких-либо подобных инцидентах на Сахалине и во Владивостоке. Голосование на выборах президента в этих регионах также проходит в штатном режиме.