Сообщения о поддержке россиянами акции протеста на выборах оказались ложными

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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, урна для голосования
Голосование на выборах президента РФ во Владивостоке и на Сахалине проходит в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях начали выдавать старые видео за якобы произошедшие во Владивостоке и на Сахалине акции протеста на выборах президента России. Однако распространяемая информация является фейком. Об этом URA.RU стало известно во время совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации.

Фейковые сообщения начали распространять оппозиционные telegram-каналы. На прикрепленным к ним видео люди стоят в очереди на избирательный участок. Один из роликов подписан так: «Владивосток. 17 марта 2024 года. 12:00». Второе видео, по словам автора фейка, произошло в то же время, но на Сахалине. Но на самом деле оба видео были сняты давно.

На первом ролике изображена очередь на избирательный участок в Витебске в 2018 году, видео не имеет никакого отношения к Владивостоку. Кадры якобы из Сахалина на самом деле были запечатлены в Москве в 2012 году. Оба ролика не изображают какие-либо протестные акции, на них лишь отображены очереди на избирательные участки.

Кроме того, российские СМИ не сообщали о каких-либо подобных инцидентах на Сахалине и во Владивостоке. Голосование на выборах президента в этих регионах также проходит в штатном режиме.

https://www.youtube.com/watch?v=jyqIIBCSQA8
Для фейка про Владивосток было использовано видео, снятое в 2018 году в Витебске
https://www.youtube.com/shorts/nQYWHqND740
Для фейкового сообщения про Сахалин авторы использовали ролик, снятый в Москве в 2012 году

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В социальных сетях начали выдавать старые видео за якобы произошедшие во Владивостоке и на Сахалине акции протеста на выборах президента России. Однако распространяемая информация является фейком. Об этом URA.RU стало известно во время совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации. Фейковые сообщения начали распространять оппозиционные telegram-каналы. На прикрепленным к ним видео люди стоят в очереди на избирательный участок. Один из роликов подписан так: «Владивосток. 17 марта 2024 года. 12:00». Второе видео, по словам автора фейка, произошло в то же время, но на Сахалине. Но на самом деле оба видео были сняты давно. На первом ролике изображена очередь на избирательный участок в Витебске в 2018 году, видео не имеет никакого отношения к Владивостоку. Кадры якобы из Сахалина на самом деле были запечатлены в Москве в 2012 году. Оба ролика не изображают какие-либо протестные акции, на них лишь отображены очереди на избирательные участки. Кроме того, российские СМИ не сообщали о каких-либо подобных инцидентах на Сахалине и во Владивостоке. Голосование на выборах президента в этих регионах также проходит в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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