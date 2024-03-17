В МИД РФ раскрыли, сколько человек проголосовало на выборах за рубежом

Захарова: в президентских выборах РФ проголосовали 125 428 человек за рубежом
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова подчеркнула, что данные по проголосовавшим за границей говорят сами за себя Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По ситуации на 10:00 (по Мск) за российского президента проголосовали 125 428 человек за рубежом. Такие данные приводит представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За рубежом проголосовали 125428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. Учитывая, разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что эти цифры говорят сами за себя. Это ответ тем, кто пытается извратить ход голосования при помощи дезинформации. Российские дипломаты продолжают работать на избирательных участках за рубежом.

Ранее Захарова озвучивала количество людей, кто проголосовал за границей еще до начала голосования. Досрочно свой голос отдали 63 тысячи россиян. Люди в настоящий момент голосуют не только в РФ и странах СНГ, но и в странах Азии и других частях света.

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По ситуации на 10:00 (по Мск) за российского президента проголосовали 125 428 человек за рубежом. Такие данные приводит представитель МИД РФ Мария Захарова. «За рубежом проголосовали 125428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. Учитывая, разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что эти цифры говорят сами за себя. Это ответ тем, кто пытается извратить ход голосования при помощи дезинформации. Российские дипломаты продолжают работать на избирательных участках за рубежом. Ранее Захарова озвучивала количество людей, кто проголосовал за границей еще до начала голосования. Досрочно свой голос отдали 63 тысячи россиян. Люди в настоящий момент голосуют не только в РФ и странах СНГ, но и в странах Азии и других частях света.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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